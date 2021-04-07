Мнение: Интересы

У любого тупика есть неприятное свойство — рано или поздно, но кто-то решит из него выйти. Причем как правило, не интересуясь мнением других спутников, застрявших в этом тупике и почти всегда — за их счет. Карабах тому — самый свежий пример.

Донбасский тупик был создан Кремлем с очень примитивной (как и всё кремлевское политическое творчество) и единственной задачей. После политического разгрома Партии регионов Кремль отчаянно нуждается в хоть каком-то пророссийском инструменте влияния на украинскую политику. Речь уже не идет о доминировании, этот этап и эти задачи глубоко в прошлом. Но хотя бы удержать хоть что-то. Чтобы попытаться создать самый плохонький баланс интересов российской уголовной верхушки на этом направлении.

Примитивные задачи потому и примитивные, что они легко читаются, а главное — всегда тактические, краткосрочные. И противодействовать им несложно.

Стоит вспомнить, что Минск-1 и Минск-2 были заключены в самых благоприятных для Кремля условиях — в сентябре 14 года украинская армия была разгромлена вторгнувшимися из России интервенционистскими силами (точнее, не армия, а то, что ею называлось), зимой 15 года разгром был повторен в феврале, и Минские соглашения были скорректированы. Однако хронической проблемой Кремля является его полная неспособность конвертировать военный успех в политический. Путин и его дипломаты в принципе не могут зафиксировать результат, оставляя после себя сплошное минное поле наразрешимых противоречий. Любая война, которую вела Россия при Путине, не завершилась международно признанной фиксацией результата. Что лучше всего говорит о способностях лично Путина и возможностях его режима. Международная политика — это не их. Внутренняя, впрочем, тоже. Из воров вообще политики так себе.

Подытоживая, можно с уверенностью в 100 процентов сказать, что донбасский тупик рано или поздно, но будет разрешаться, причем силой, причем через обнуление существующего положения вещей. Вопрос лишь один — когда.

Нынешнее обострение обстановки позволяет предполагать, что (возможно) время наступило. А может — нет. Тут просто нет смысла гадать, так как решение будут принимать не в Кремле. Если предположить, что в этот раз противоречие все-таки будут разрешать, то возникает два основных сценария событий.

Первый сценарий — без силовых мероприятий. Если есть возможность изменить ситуацию без войны, то нелепо такую возможность не использовать. Поэтому вокруг Донбасса сейчас и концентрируются войска, нагнетается обстановка, российская пропаганда начинает угрожать ядерным оружием — но все это пока больше на публику. Психическая атака, не более того.

Второй сценарий, более жесткий — силовая операция. Целью которой станет военный разгром противника, после чего последует попытка зафиксировать результат через подписание той или иной капитуляции.

Оба сценария с точки зрения «той» стороны должны завершиться новыми переговорами, на которых будет зафиксирована новая обстановка и новая «дорожная карта». Конечно, все очень сильно будет зависеть, на каких позициях окажутся стороны. Если ВСУ дойдут до российской границы и возьмут Донбасс под полный контроль — это одна ситуация. Не сумеют — другая. Вообще не будут вести боевые действия — третья.

В случае, если Киев не сможет взять силой Донбасс под свой контроль, ключевым пунктом на переговорах должны будут стать миротворцы, которых нужно ввести на территорию Донбасса, включая и границу с Россией. Понятно, что в такой постановке вопроса и ополчение, и «люди, занимающиеся военными вопросами» будут распущены и выведены. Что для Кремля и станет полным поражением и крахом всех предыдущих проектов. Даже если в состав миротворческого контингента и будут делегированы российские военные, это лишь подсластит горечь катастрофы (как это уже произошло в Карабахе). Пропаганда, конечно, будет уверять, что российские миротворцы — это признак усиления позиций, мы никому не позволим и всех защитим — но на то она и пропаганда, чтобы нести пургу.

Собственно, миротворцы — это и есть ключевой пункт любых договоренностей, которые рано или поздно, но заменят обанкротившийся «Минский процесс». Кто именно будет входить в контингент миротворцев — вопрос интересный и даже важный, но сейчас для Киева и всех тех сил, которые хотят окончательно закрыть кремлевский проект на Донбассе, важнее всего принудить Кремль к миру через его согласие на ввод на Донбасс миротворческого контингента. Пожалуй, именно вокруг этого и идут сегодняшние пляски с обеих сторон.

И понятно, что является целью нынешнего обострения для Кремля — отчаянное стремление удержать существующий статус-кво. Не «бросок на Львов», не испепеляющие ядерные удары по кому придется, а именно любой ценой удержать то, что еще есть. Примитивная (как и всё у Кремля) обороняющаяся позиция, которая, как известно, рано или поздно, но заканчивается поражением.

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