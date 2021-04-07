Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, с июля находящийся в столичном СИЗО «Лефортово», заразился коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

Положительный тест, по словам защитника, пришел 6 апреля. «Ближайшие две недели мы его (Фургала — ред.) не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — сказал Карапетян, не уточнив, где именно его подзащитный будет проходить лечение.

Защита планирует ходатайствовать о смене Фургалу меры пресечения из-за его заражения. «Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», — объяснил адвокат.

«Коммерсант» сообщил, что с коронавирусом госпитализировали адвоката Фургала Сергея Грозу. Газета отметила, что защитник ежедневно изучал материалы уголовного дела, находясь при этом в одном кабинете СИЗО с самим Фургалом, остальными шестью его адвокатами и представителями следственной группы СК.

Ранее Фургал рассказал, что его лишают любой корреспонденции и свиданий, а также угрожают его знакомым. Член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович за несколько дней до этого рассказывала, что бывшему хабаровскому губернатору не дают конфиденциально общаться с защитниками. При этом в СК заявили, что Фургал затягивает ознакомление с материалами дела «под различными надуманными предлогами».

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О чем в СИЗО пытался сказать экс-губернатор Хабаровского края Фургал Марине Литвинович и что будет с арестантами, если ее «вышибут» из ОНК?

Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х, свою вину экс-глава Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, занимавший до этого пост депутата Госдумы от ЛДПР.

Жители Хабаровска с момента ареста Фургала проводят протесты в его поддержку. Они также выступили против назначения Дегтярева на пост губернатора. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.

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