 

Французские СМИ: В случае вмешательства Запада в украинский конфликт Россия подготовила ответ

07.04.2021, 19:06, Разное
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Эскалация конфликта на Донбассе с каждым днем усиливается, из-за чего Киев может воспользоваться помощью Евросоюза и США. Французские СМИ рассказали читателям о том, что РФ уже подготовила свой ответ в случае вмешательства Запада.
Конфликт на Донбассе продолжается уже седьмой год, однако только за предыдущий месяц конфронтация сторон достигла максимальной точки. Исходя из последних заявлений, Украина намерена выйти из переговорного процесса по заключенным в 2014 году в Минске договорам. Свое решение Киев объясняет недоверием к белорусской стороне. В поисках поддержки власти Незалежной все чаще обращаются к западным государствам и объединениям.

О сложившейся тенденции и ее последствиях написал французский журналист Ален Барлюэ. Он уверен, что у России, поддерживающей ЛНР и ДНР, уже подготовлен ответ в случае, если Запад попытается влиять на ситуацию. При этом репортер заверил, что Москва ни в коем случае не берется угрожать Соединенным Штатам, однако предупреждает, что РФ также не останется в стороне.

Наибольшего накала донбасский конфликт достиг после смерти четверых военнослужащих Военных сил Украины. Несмотря на заявления донецких властей о том, что солдаты погибли в результате подрыва на мине, Украина утверждает, что их убили в вооруженном столкновении. В ответ на просьбы Зеленского о содействии, Вашингтон заверил его в готовности предоставить военную помощь. Известно, что уже сейчас ВВС Европы и США привели дислоцированные в ЕС войска в состояние повышенной готовности.

Какими именно будут в таком случае меры России, Барлюэ не уточняет, как и источники своей информации. Однако, по его данным, у РФ есть все средства, чтобы заставить считаться с ее мнением. Стоит отметить, что в то время, когда Белый дом намерен активно вмешиваться в события на Украине, правительства Франции и Германии выражают уверенность в необходимости продолжать переговоры. Для этого они готовы снова собрать нормандский формат, в работе которого Российская Федерация также будет представлена.

Источник: riafan.ru



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