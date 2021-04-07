“Вызывает прямые повреждения”: Ученые рассказали о губительном воздействии COVID-19 на мозг

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого проанализировали нюансы воздействия перенесенного COVID-19 на мозг человека. Выяснилось, что инфицирование коронавирусом чревато развитием психологических и неврологических отклонений в указанном органе.

В процессе исследования ученые, представляющие Оксфордский университет (Великобритания), изучили около полумиллиона электронных медицинских карт пациентов из США, выявляя их шансы на развитие какого-либо из 14 общих неврологических или психологических отклонений – инсульта, слабоумия, психоза, болезни Паркинсона, синдрома Гийена-Барре, депрессии и тревожных расстройств. Специалисты пояснили, что проявление тревожности и расстройства настроения были весьма распространены среди пациентов с COVID-19 и обусловлены стрессовой ситуацией из-за инфицирования или последующей госпитализации. В то же время, склонность к инсульту или слабоумию могли быть следствием атаки самого SARS-CoV-2 или реакцией организма на вирус в целом. Медики воздержались от однозначного комментария по поводу коронавируса как прямой причины того или иного диагноза, однако, сравнив группу переболевших COVID-19 с другими пациентами, которые были больны гриппом или другими респираторными инфекциями, сделали вывод, что заражение SARS-CoV-2 явно коррелирует с последующими заболеваниями мозга. В частности, у вышеуказанных больных риск возникновения и развития неврологического или психологического расстройства на 16% превышал подобный фактор у пациентов с прочими респираторными инфекциями, и на 44% – опасную вероятность у выздоравливающих после гриппа.

Статистика подтвердила неутешительную динамику: чем тяжелее протекало заболевание у больного с COVID-19, тем сильнее повышалась вероятность появления у него в будущем расстройств психики. В частности, резкие перепады настроения и проявления тревоги отмечались у 24% всех пациентов в целом, однако этот показатель возрастал до 25% у госпитализированных больных и до 28% – у тех, заболевание которых протекало в отделении интенсивной терапии. Имелось повышение риска и по инсульту: до 2% у больных с COVID-19 в целом, и до 7% – у попавших в реанимационное отделение.

“Есть свидетельства того, что вирус действительно проникает в мозг и вызывает прямые повреждения. Инфекция может иметь другие косвенные эффекты, например, влиять на свертываемость крови, что приводит к инсультам. Общее воспаление, которое происходит в организме при реакции на инфекцию, может повлиять на мозг”, – подытожил один из авторов научной работы, профессор неврологии Масуд Хусейн. Материалы исследования были опубликованы ресурсом bbc.com.

Источник: chelindustry.ru