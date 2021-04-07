 

Иностранцам запретят проводить экскурсии в России

07.04.2021, 19:00, Разное
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Государственная Дума России приняла закон, согласно которому иностранные граждане не смогут проводить экскурсии в стране с июля 2022 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Пайкин пояснил, что за границей российские гиды не могут проводить экскурсии без специального разрешения, в то время как в России многие иностранные туристы пользовались услугами исключительно своих экскурсоводов. Кроме того, закон обяжет гидов и проводников проходить аттестацию раз в пять лет, передаёт “Общественная служба новостей”.



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