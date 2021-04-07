Москву и Подмосковье ждет сильный снегопад и резкое потепление после него

Синоптики прогнозируют в столичном регионе обильный снегопад, после которого наступит резкое и сильное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что в ночь с 7 на 8 апреля в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снегопад и сильный ветер со скоростью до 18 метров в секунду. При этом в регионе может выпасть до двух сантиметров снега. Однако уже в пятницу дневная температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла, а уже в воскресенье она достигнет 13-15 градусов, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.