 

Москву и Подмосковье ждет сильный снегопад и резкое потепление после него

07.04.2021, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Синоптики прогнозируют в столичном регионе обильный снегопад, после которого наступит резкое и сильное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что в ночь с 7 на 8 апреля в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снегопад и сильный ветер со скоростью до 18 метров в секунду. При этом в регионе может выпасть до двух сантиметров снега. Однако уже в пятницу дневная температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла, а уже в воскресенье она достигнет 13-15 градусов, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / Россия поставила жирную точку на Зеленском – экс-депутат Рады Журавко

11.01 / Врач объяснил, как некачественная вода может навредить организму

11.02 / В Госдуме хотят защитить россиян от списания денег за долги

30.11 / Операция «Скрепка»

08.08 / Мнение: “Остроумно” пошутил про Гитлера

07.07 / Мнение: Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия

28.01 / Пациенты с шизофренией подвержены почти трехкратному риску смерти от COVID-19

16.09 / В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко

09.12 / Жителей Реутова напугали звуки из пруда

25.06 / Скандалы: Дмитрий Рогозин отшпилит Маска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика