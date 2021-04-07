 

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре

07.04.2021, 18:46, Новости дня
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Со второй половины ночи на четверг и в течение дня 8 апреля в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду, предупредили в столичном управлении МЧС.

«По прогнозам синоптиков, со второй половины ночи с сохранением в течение дня 8 апреля в Москве ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами 13 – 18 метров в секунду, дождь, мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица», – сообщается на сайте управления.

В связи с ухудшением погодных условий в ведомстве рекомендовали водителям во время движения значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее сообщалось, что европейскую часть России ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов.



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