Зачем Байден толкает Украину в огонь

Что рассказал телевизор об убитом мальчике (в кавычках и без) и при чем здесь граф Дмитрий Толстой.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Интересно устроен мозг Скабеевой. Отечество в опасности. Украина вот-вот начнет войну на Донбассе. Самые отъявленные поборники мира во всем мире уже стянуты в Останкино. А Скабеева не устает повторять кардинальное: разговор Байдена с Зеленским длился 32 минуты, из них президент Украины говорил всего шесть. Что следует из этой не высшей математики, знает только она, Ольга. Она же точно знает, цитирую: Байден толкает Украину в огонь.

Еще интересней устроен мозг тех, для кого работает Скабеева. Эффективность политической пропаганды не имеет границ.

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Телевизионному электорату можно внушить все — от поправок к Конституции до теории плоской Земли. И лишь необходимость вакцинации, судя по скромнейшей статистике, внушить невозможно.

Так что пора бы, наконец, признать очевидное: попытки расписать жизнь подданных по параграфам не работают.

И никогда не работали. Об этом уместно вспомнить нынешней весной, щедрой на важные юбилеи: 800-летие Александра Невского, 160-летие отмены крепостного права, 140-летие убийства Александра II. Российская власть такая же закрытая структура, как и самодержавие. И тогда, и сейчас допуск в нее имел весьма ограниченный круг людей. Отсюда желание регламентировать все на свете — от искусства до политики. В эту славную традицию логично укладывается хоть отдельно взятая мадам Матвиенко с ее неприятием Манижи, хоть целый Кремль с его неприятием Навального. Трезвый анализ, не говоря уже о критическом взгляде на жизнь, воспринимается как крамола. Зюганов ликует: Александр Невский заложил основы нашего суверенитета и безопасности. Судя по изгибам исторического развития, он явно что-то не то и не так заложил.

Силовое государство не способно оправдать цели средствами их достижения, о чем опять же свидетельствуют исторические юбилеи. На что уж могущественным было легендарное Третье отделение, то есть высший орган политической полиции, но и оно не смогло предотвратить целых шесть покушений на Александра II. Кстати, до сих бродит версия о том, что убийство царя 1 марта 1881 года — это не столько народовольческий террор, сколько результат сговора силовых структур с недовольными членами императорского дома.

Образ государства, пожирающего общество, и сегодня живее всех живых. Граф Дмитрий Андреевич Толстой, не последний человек в царствовании того же Александра II (был министром просвещения, позже, уже при Александре III, стал министром внутренних дел), вынашивал проект устроения прессы. Он мечтал обратить прессу в подобие правительственного департамента, а журналистов — в департаментских чиновников, разве что без форменного сюртука. То был дальний идеал, реализованный сегодня. Явление Бутиной городу Покрову и колонии ИК-2 — ожившие грезы графа Толстого.

Само явление я пересматривала не по вольному интернету, а по казенному телевизору. Особое впечатление произвела вершина достоверности — программа «Дежурная часть» на государственном канале.

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Визит Бутиной уже разобран на цитаты. Скажу лишь одно: она вела себя не как журналист телеканала RT, а именно как чиновник негласного правительственного департамента.

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Хотя то количество злобы, которое скопилось в организме Бутиной, вредит, полагаю, даже самому лояльному власти ведомству.

Навальный, потрясенный масштабами злобы и вранья, пригласил корреспондентов путинских каналов переночевать на соседней койке идеальной колонии, рядом с кашляющим зэком. А зачем? У наследников графа Толстого совсем другие задачи — не описывать реальность, а создавать ее. Они ее создают постоянно, и в этот самый момент, когда пишу колонку. Убитый на Донбассе пятилетний мальчик обсуждается в формате нарастающей истерики. Окончательно вышедший из берегов Шейнин моментально находит главных виновных. Уроды, кричит он в адрес ведущих «Эха Москвы», почему вы поставили «убитого мальчика» в кавычки? Снимите их немедленно, вы уже семь лет не снимаете кавычки.

Шейнин — мое личное разочарование. Во время пандемии он выделялся из стана «департаментских» попыткой честной работы. Но вот «запылали станицы», и Шейнина понесло. Так возмущен чужими кавычками, будто бы не на Первом канале семь лет назад зародился фейк о распятом мальчике.

На фоне агрессивной военной риторики как-то затерялось диво дивное: по улицам Каира перевозили мумии фараонов. Перевозили громко, при параде, с помпой. А мы то и дело вот уже не первый век перетаскиваем с места на место свои мумии — не столько физические, сколько идеологические. Выздоровевший Ургант, при цыганах, весь в белом, внес достойную лепту в оценку судьбоносного события. Если на параде отсутствует ракетный комплекс «Сатана», пояснил Иван Андреевич, для меня это не парад.

Мы с графом Дмитрием Толстым поддерживаем Урганта. Какой парад без «Сатаны»? Никакого.

Слава Тарощина

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