Австралийские археологи обнаружили старейшие на территории страны артефакты

Объединенный коллектив австралийских ученых в ходе обследования пещеры Риви в северо-западной части Зеленого материка смог обнаружить артефакты, предположительно являющиеся самыми старыми находками на континенте. Согласно предположениям археологов, возраст найденных предметов превышает 35 тысяч лет.

Свое научное исследование ученые, представляющие Университет Гриффита и Университет Западной Австралии, проводили на территории региона Кимберли, который давно известен обилием исторических артефактов в округе. В итоге были найдены восемь древних орудий, изготовленных из кости. Предполагается, что принадлежали они предкам коренного австралийского народа мимби, населяющего издревле данную территорию. Стоит отметить, что пещера Риви расположена в одном из самых жарких и засушливых районов Кимберли. Идентификация возраста предметов показала, что им уже более 35 тысяч лет, что априори делает артефакты одними из наиболее древних на материке. Более того, половина из находок могла быть изготовлена еще на 10 тысяч лет ранее упомянутого периода, а значит, они могут являться самыми старейшими в Австралии.

Анализ функционального назначения останков показал, что они использовались древнейшими мимби в качестве орудий труда в самых разных его отраслях – от охоты до обработки растений. При этом подробное изучение найденных артефактов поставило под сомнение убеждения некоторых местных экспертов. Дело в том, что до открытия существовала гипотеза об использовании костяных инструментов и оружия в указанный доисторический период только теми народами, которые населяли более холодные южные области Австралии и близлежащего острова Тасмания, и использовались для необходимой при изготовлении одежды обработки кожи. Однако жаркий и засушливый климат страны Мимби опровергает такое убеждение, ведь кожаная одежда не нужна была аборигенам для защиты от холодов.

Изучив инструменты, исследователи пришли к выводу, что набор инструментов местных жителей состоял из разных типов костяных орудий. Одни из них, предположительно, использовались для обработки растительных волокон при изготовлении корзин, другие же – в качестве простейшей лопаты или мотыги для земледелия. Также один из артефактов содержит следы смолы, что указывает на его вероятное применение в процессе охоты – смолой древнейшие люди прикрепляли к древкам наконечники копий и стрел. Материалы научной работы были опубликованы в International Journal of Osteoarchaeology.

Источник: rg.ru