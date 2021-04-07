Татьяна Брухунова объяснила свою нелюбовь к фотографиям

Татьяна Брухунова не балует своих поклонников многочисленными снимками. На странице своего профиля в Instagram молодая супруга Евгения Петросяна объяснила, почему не любит фотографироваться.

Как и многие другие селебрити, молодая спутница жизни комика Евгения Петросяна активно ведет свои профили в соцсетях. Однако новые снимки или видеоролики она не спешит выкладывать в интернет. Как оказалось, причина такого поведения кроется в нелюбви Татьяны Брухуновой к фотографиям.

С пятой женой 75-летний юморист, народный артист РСФСР, расписался в 2019 году. Новая избранница Евгения Петросяна моложе него на 44 года, в минувшем году пара родила сына Вагана, названного так в честь дедушки. Несмотря на многочисленные предложения от модных журналов сняться в профессиональной фотосессии, Татьяна Брухунова неизменно отказывается. Своим фолловерам в Instagram она рассказала, что, едва ознакомившись с работами фотомастеров, практически сразу отвергает их.

Татьяна Брухунова считает себя творческой личностью, поэтому часто не воспринимает видение фотохудожников. Именно благодаря способностям она сработалась с Евгением Петросяном. Однако до сих пор селебрити не встретила фотографа с ценностями и взглядами идентичными собственным. Поэтому, как пишет «Слово и дело», Брухунова пока не может довериться ни одному из мастеров. При этом она похвалила работы некой Томы, которая снимала супругу Петросяна под музыку из фильмов Тарковского.