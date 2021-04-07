Препарат против глистов может обладать защитным действием при COVID-19



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Одна из характеристик тяжелого течения COVID-19 – быстрое и серьезное повреждение легочной ткани. Представления о том, что происходит с легкими во время этой инфекции, до сих пор не полны.

Ученые из Великобритании и Италии провели вскрытие 41 пациента, умершего от COVID-19, весной 2020 года. Основные результаты их работы были опубликованы в Lancet EBioMedicine в ноябре 2020 года.

Одной из самых необычных находок исследователей стали необычные клетки в соединительной ткани легочных альвеол. Эти клетки были необычно крупными пневмоцитами, которые содержали большое количество ядер – от двух до 20 и более. Ученые считают, что те появились в результате слияния нескольких клеток. Такое слияние происходит под воздействием шиповидного белка SARS-CoV-2. Авторы предполагают, что такое слияние клеток может быть одной из причин тяжелого поражения легких.

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В новом исследовании та же группа исследователей провела скрининг более 3 тысяч зарегистрированных лекарств, которые используют при других болезнях, чтобы выяснить, какие из них могут предупредить слияние клеток в альвеолах легких при COVID-19. Такой препарат должен был бы блокировать специфическое действие шиповидного белка на клетки.

В последней фазе исследования ученые фокусировались на 43 молекулах, которые в лабораторных условиях подавляли репликацию вируса и предупреждали повреждение клеток. Самым эффективным препаратом оказался никлозамид, который воздействовал на все механизмы, задействованные в слиянии клеток под действием коронавируса.

Никлозамид был разработан в 1958 году. Сначала его применяли для уничтожения улиток, которые вредят сельскому хозяйству. Сейчас его применяют для лечения глистных инвазий, с его помощью из организма изгоняют ленточных червей.