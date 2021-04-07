Москвичи проверят свои знания об истории и культуре столицы

Викторины составили москвоведы, экскурсоводы и научные сотрудники музеев. Они содержит семь вопросов разной сложности.

За каждый правильный ответ начисляется 20 баллов. Москвичи могут распорядиться ими по своему усмотрению: потратить на услуги и сувениры в магазине поощрений, направить на благотворительность.

Стать участником акции можно до 10 мая. Победителей ждут билеты в музеи Москвы, приглашения на увлекательные экскурсии, разработанные специально для “Весеннего марафона”. Москвичи смогут отправиться на ночную прогулку в парк “Царицыно”, встретиться с космонавтом, попасть в тайные комнаты усадьбы “Кусково” и прочее.

Кроме того, 18 апреля на портале “Узнай Москву” жителей столицы ждет интеллектуальный краеведческий диктант “Московский код”. Он будет состоять из 25 вопросов, которые посвящены историческим зданиям, памятникам.

Проект “Активный гражданин” появился в мае 2014 года. За семь лет к нему присоединились почти пять миллионов человек, проведено 4,8 тысячи голосований. Задача проекта – выяснить мнения жителей столицы по актуальным вопросам развития города.

Посетителям сайта “Активный гражданин” доступна онлайн-карта, где отражены изменения, произошедшие благодаря голосованиям. На схему нанесено уже 1,6 тысячи объектов.