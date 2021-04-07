 

Россиянку насмерть раздавило надгробной плитой на кладбище

07.04.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трагичный и одновременно ироничный случай произошёл на днях в Тольятти. Местную жительницу насмерть раздавило упавшей надгробной плитой.

По данным следователей, женщина пришла на кладбище, чтобы прибраться на одной из могил. В какой-то момент на неё свалился каменный памятник. После того, как её нашли, на место происшествия были вызваны врачи, но им осталось лишь констатировать смерть. В настоящее время правоохранители выясняют, была ли кончина жительницы несчастным случаем или кто-то использовал надгробие как орудие убийства, сообщает Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Мнение: Быстро входят, но редко уходят

29.12 / “Я должна была за ними следить”: Сати Казанова рассказала о причинах скандалов в “Фабрике”.

16.10 / “Мне было стыдно”: Тимоти Шаламе прокомментировал свои откровенные фото с Лили-Роуз Депп

02.09 / Мнение: Ментовские будни

04.09 / «Если врач назначил гомеопатию, бегите» – доктор Фил о критериях выбора специалиста

06.08 / “Момент начала”: Литосферные плиты начали движение только 2 млрд лет назад

21.02 / А себя убить не смогла – Личное мнение

25.11 / Как предотвратить воздействие отходов на окружающую среду

11.03 / СМИ: Жених Анастасии Макеевой до сих пор не развелся с супругой

10.10 / Диетологи назвали суперфуды для борьбы с осенней депрессией и простудой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика