Гордые, но безработные

Почему россияне не спешат замещать мигрантов на рынке труда.

После закрытия границ весной прошлого года поток трудовых мигрантов в Россию из стран ближнего зарубежья значительно снизился. Авторы доклада Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара назвали уровень миграции самым низким за десятилетие: к началу декабря 2020 года число мигрантов в РФ сократилось на 25% и не восстановилось до сих пор. «Новая» поговорила с экспертами о том, какое влияние рабочие из-за рубежа оказывают на российскую экономику и чем может обернуться для нас их отсутствие.

Весной прошлого года границы РФ закрылись. По сравнению с 2019 годом в страну не доехало около 3 млн трудовых мигрантов, следует из доклада Института Гайдара.

Оставшиеся в стране мигранты столкнулись с другой проблемой. В апреле остановились стройки, закрылись многие предприятия малого бизнеса, почти прекратила свою работу сфера услуг. Рабочие оказались без средств к существованию. Меры поддержки властей (отмена платы за патенты и продление пребывания в стране на три месяца) вряд ли могли помочь выжить без работы, особенно если учесть тот факт, что примерно 45% заработка мигранты переводят своим семьям на родину.

Ближе к лету экономика начала оживать. «Многие мигранты стали работать у физических лиц теми же разнорабочими и строителями, ремонтировали дачи, — говорит заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. — Сфера общественного питания начала открываться, и туда тоже понадобились рабочие».

В то же время происходило наращивание штатов в службах курьерской доставки. Многие приезжие, поняв, что теперь у них есть выбор, поменяли физически тяжелую профессию строителя на более высокооплачиваемую и легкую профессию курьера.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

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«От «грязного» труда очень многие перешли в сферы типа курьерской доставки, где они были более свободны. И это нормально.

Значит, надо создать такие условия, чтобы труд в сфере строительства был более привлекательным.

Отчасти работодатели избалованы тем, что раньше у них было такое большое количество предложений», — поясняет старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская.

Стройки же, снова запущенные после запрета в апреле, начали пустовать. В строительстве было задействовано как минимум четверть от всех прибывших в Россию на работу мигрантов. Из-за дефицита рабочих оплата труда строителей выросла более чем на треть, что стало одной из причин подорожания новостроек (прогноз к концу 2021 года — рост цен на 15%).

«Только по тем мигрантам, которые были официально трудоустроены в строительных компаниях, количество рабочих мест сократилось в 5 раз», — говорит директор Национальной ассоциации строителей Антон Глушков. Из-за этого в Москве оплата услуг строителя повысилась в среднем на 30–35%, до 50–70 тыс. руб., говорит эксперт, но возросла и нагрузка на персонал.

Особенно не хватает специалистов по финишной отделке, разнорабочих, каменщиков. Поэтому уже начались задержки в сроках сдачи нового жилья. Тем не менее к риску недостроев это привести не должно, считает Глушков, так как финансирование теперь поступает поэтапно: механизм, введенный три года назад, не дает застройщику получить все деньги сразу.

Несмотря на рекордный рост безработицы и повышение зарплат, замещения мигрантов на работников из РФ так и не произошло. Дефицит сохраняется до сих пор: например, на московских стройках сейчас не хватает до половины нужного числа рабочих. «Даже невзирая на резкий дефицит труда, мы не наблюдаем очереди из россиян, которые готовы работать на стройке», — сетует Глушков. Похожая ситуация и в других отраслях с высокой долей мигрантов — в агросекторе и ЖКХ.

Для работодателей труд россиян стоит сильно дороже, и это не считая повышенных зарплат (мигранты получают почти столько же, но работают больше в среднем на 50%).

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Помимо того что россияне меньше готовы к переработкам, для их найма требуется полный социальный пакет и нормированный график.

Для типичного россиянина переезд из другого региона на заработки в ту же Москву становится целесообразным, если домой человек может отправить хотя бы 18 тысяч рублей. Оплата транспорта и жилья требуют дополнительных расходов и «съедают» большую часть зарплаты. «Те, кто хотел уехать на подобную работу, уже трудятся в Москве или в Петербурге», — подтверждает Денисенко.

Для сравнения: по оценкам опроса Института демографии ВШЭ, в 2020-м мигранты получали в среднем 43,2 тысячи рублей, на родину каждый из рабочих рассчитывал отправить хотя бы $150.

Еще одна проблема — российская демографическая «яма». На пенсию уходит многочисленное послевоенное поколение, а на рынок труда выходит малочисленное, те, кто родился в 1990–2000-х. Если экономика страны будет развиваться и появятся новые рабочие места, то местной рабочей силы не хватит, полагает Флоринская. Сейчас зависимость экономики от труда мигрантов составляет 6–7%.

Проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов, напротив, считает, что сейчас самое время начать реформировать основанную на применении дешевой и неквалифицированной рабочей силы систему, которая скоро уже не сможет успешно функционировать. Начнутся проблемы, связанные с демографическим кризисом в постсоветских республиках, которые традиционно поставляют нам рабочих (Таджикистан, Киргизия и Узбекистан).

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В результате демографических процессов там сокращается рождаемость, и рассматривать эти страны как долгосрочный источник поставки рабочей силы нельзя, уверен эксперт. «Пандемия — своеобразная репетиция будущих проблем, с которыми столкнется РФ при продолжении использования старой модели притока мигрантов из постсоветских республик», — говорит Сафонов.

Ответом на вызов времени должна стать модернизация российской экономики: ставка на высокие технологии, повышение производительности и оплаты труда за счет использования современного оборудования, уверен эксперт.

Сложившаяся в пандемию сложная ситуация с мигрантами начнет стабилизироваться по мере снятия ограничений, согласны собеседники «Новой». Но вернуться могут далеко не все. Девальвация рубля обесценивает зарплату, которую могут получить иностранцы в России. «Возможно, по этой причине кто-то сюда уже не поедет», — говорит Флоринская.

С 1 апреля РФ открыла авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном, но количество рейсов из этих государств крайне небольшое, билеты дорогие, а значительная часть иностранных работников добиралась в нашу страну наземными путями. Поэтому возвращение мигрантов точно не будет быстрым.

Кроме того, в конце марта МВД и Минцифры анонсировали создание «единой информационной платформы учета иностранных граждан». Регистрация в системе может стать обязательной для получения работы в России. И хотя она призвана упростить взаимодействие мигрантов с властями, на практике у них могут возникнуть новые проблемы.

Анна Титова

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