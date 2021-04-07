“Чем выше разрешение, тем лучше”: Ученые сделали рентгенограмму основного фермента SARS-CoV-2

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого впервые смогли сделать рентгенограмму основного фермента коронавируса. Научная работа проводилась в рамках разработки лекарственных препаратов против SARS-CoV-2.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Британской Колумбии (США), использовали воздействие мощного рентгеновского луча для изучения белков коронавируса в кристаллизованной форме и впервые смогли очень подробно идентифицировать основную протеазу патогена. Данный фермент является основным “инструментом”, позволяющим вирусу осуществлять разрезание крупных белков – этот процесс необходим SARS-CoV-2 для обеспечения репликации и инфицирования других человеческих клеток. Примечательно, что такой прорыв стал возможен благодаря усовершенствованному источнику фотонов (APS), разработчиком которого стала Аргоннская национальная лаборатория Министерства энергетики США. Указанный прибор является источником рентгеновских лучей, яркость которых в миллиард раз превышает традиционно используемые медиками. Именно этот фактор, по словам специалистов, дал возможность к исследованию структуры протеазы коронавируса в микроскопических деталях на атомном уровне.

“Понимание ферментов идет рука об руку с пониманием их атомных структур – и чем выше разрешение, тем лучше. Мы хотели получить наилучшие возможные данные”, – прокомментировала ход научной работы один из его авторов Натали Стринадка. Она добавила, что новую информацию можно будет использовать для более эффективного подбора низкомолекулярных лекарственных средств, блокирующих протеазу и, соответственно, репликацию самого вируса. Материалы исследования были опубликованы в Nature.

Источник: www.interfax-russia.ru