Основатель «Дома-2» построит фонтан из шампанского у офиса канала «Ю», если шоу продержится до 1 сентября

Основатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров уверен, что обновленный формат шоу максимум через 3 месяца ожидает провал. Если реалити сможет остаться в эфире хотя бы до 1 сентября продюсер обещает установить у офиса канала «Ю» фонтан из шампанского.

По словам Комиссарова, как только он отошел от дел, все у проекта пошло не так. Многочисленные идеи терпели крах. Чего только не придумывали продюсеры для этого проекта, однако ничего так и не прижилось. При этом создатели перебрали огромное количество ведущих, но и это не принесло должного результата. Не помогли даже блогеры, у которых в социальных сетях миллионы подписчиков. Комиссаров считает, что звездные ведущие появились в шоу только благодаря его стараниям. Это он лично открыл Собчак, Бузову, Бородину, Солнцева и других.

По словам продюсера, он проводил кастинги каждый день на протяжении 5 месяцев. Теперь же для обновленного шоу набрали участников за 2 недели. Комиссаров считает, что «Дом-2» в его обновленном виде закроется максимум в течение трех месяцев. Если прогноз телепродюсера не сбудется, он готов построить у офиса канала «Ю» гигантский фонтан на 3 000 литров шампанского.

Источник: www.eg.ru