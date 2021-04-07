 

Экстрасенс пророчит в мужья Ольге Бузовой «светлого принца»

07.04.2021, 17:18, Разное
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Ольга Бузова не так давно потерпела фиаско в любви, однако в ее жизни еще будет житель мечты. Экстрасенс Артем Бесов пророчит в мужья певице «светлого принца», непубличного бизнесмена из сферы строительства.
Бывшая участница реалити «Дом-2» Ольга Бузова до сих пор не смогла найти свое счастье. После болезненного развода с первым мужем Дмитрием Тарасовым селебрити числиться в списке самых завидных невест России. Недавний роман с Давидом Манукяном принес очередное разочарование, воспоминание о котором доводит девушку до слез. Однако такое затишье в любви Ольги Бузовой будет не вечным, заверяют экстрасенс Антон Бесов.

Колдун проверил на картах будущее отечественной звезды, проанализировав полученные результаты, он уверяет, что Бузова еще встретит своего возлюбленного, который сделает ее счастливой. Стоит отметить, что, выступая на фестивале «Жара», артистка была облачена в эффектное романтическое платье с шлейфом, похожим на элемент свадебного наряда. Однако на все вопросы она парировала заверением никогда больше не выходить замуж. Свое будущее селебрити намерена связать с искусством, и лучшим подтверждением правильности такого пути она считает своих многочисленных поклонников.

Однако расклад Ольги Бузовой явно показывает любовь в ее дальнейшей жизни. Карта влюбленных означает именно счастливый роман, который обязательно закончится свадьбой. Негативный настрой звезды вызван сугубо ее грустным опытом, но уже летом девушка встретит своего будущего супруга. Его сфера деятельности далека от мира шоу-бизнеса, скорее всего, он работает в строительной компании или даже владеет нею. «Светлый принц» Бузовой избегает публичности и часто совершает путешествия.

Источник: inforeactor.ru



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