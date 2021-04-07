В США 75% детей с тяжелыми осложнениями после коронавируса не имели симптомов при COVID-19



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Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) напоминают болезнь Кавасаки — очень редкое заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить приток крови к сердцу. Он возникает спустя несколько недель после заражения SARS-Cov-2. Также это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями. В самых тяжелых случаях маленьким пациентам может потребоваться искусственная вентиляция легких и поддержка артериального давления.

В ходе исследования, опубликованного в JAMA Pediatrics, эксперты CDC проанализировали 1733 из 2090 зарегистрированных случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов до 20 лет. Большинство из них (около 86%) младше 15 лет. Все они были госпитализированы с характерными симптомами спустя две-пять недель после перенесенного коронавируса.

Результаты показали, что лишь четверть пациентов в этой выборке (24,7%) перенесли коронавирус с легкими симптомами, все остальные — бессимптомно. Однако все они были госпитализированы с характерными признаками MIS-C спустя 2-5 недель после полного выздоровления.

У более 90% детей воспалительный синдром проявлялся симптомами со стороны как минимум четырех систем органов, 58% потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии. У почти трети пациентов (31%) выявлены признаки сердечной недостаточности, у 51% артериальное давление снижалось до критического уровня. Почти у каждого четвертого пострадавшего выявлено избыточное скопление жидкости в области сердца, а у 17% — симптомы воспаления сердечной мышцы (миокардита).

Эксперты заявили о повышенной опасности «британского» штамма SARS-Cov-2 для детей

Последнее время ученые открыто признают, что недооценивали угрозу коронавируса для детей. Так, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили о том, что реальная заболеваемость среди несовершеннолетний в десять раз выше официальных данных. С появлением мутантных штаммов эта угроза могла существенно возрасти.

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Больше половины пациентов (58%) были мальчиками, однако это соотношение менялось в разных возрастных группах. Так, среди детей до 4 лет количество мальчиков и девочек было примерно одинаковых, но в группе до 18 лет на одну девочку приходилось два мальчика.

Риск тяжелых осложнений повышался начиная с 5 лет. У детей 10 лет значительно чаще по сравнению с другими возрастными группами регистрировали проблемы с сердцем, такие как миокардит и понижение артериального давления. В то же время у подростков 14 лет и младше наиболее частыми симптомами были одышка, боль в груди, сыпь и покраснение глаз. Абдоминальные симптомы испытывают почти две трети всех пациентов.

В этой выборке зарегистрировано 24 летальных исхода. В исследовании нет информации о наличии сопутствующих заболеваний у скончавшихся, однако известно, что большинство пациентов с MIS-C ранее были абсолютно здоровы. Исследователи отметили, что гипервоспалительная реакция возникла в момент выработки максимального уровня нейтрализующих антител после инфекции, и пока неизвестно, что именно ее вызывает.