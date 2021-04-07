Суд обязал “Радио Свобода” выплатить 5,5 млн рублей штрафов

На медиакорпорацию наложены штрафы за отсутствие маркировки “иноагент” у ее проектов. Соответствующее постановление мирового судьи Тверской районный суд Москвы оставил без изменений.

“Общая сумма штрафов по данным 20 постановлениям составляет 5,5 млн рублей. “РСЕ/РС” и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней”, – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

РКН составил в отношении РСЕ/РС и ее генерального директора 390 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента. Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о назначении штрафов на сумму 71,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

В Роскомнадзоре напомнили, что согласно закону “О СМИ” материалы зарубежных медиаресурсов, признанных иноагентами, должны выходить с соответствующей маркировкой.

“Ведомство может ограничить доступ к интернет-ресурсу иностранного СМИ-иноагента, привлеченного российским судом к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ”, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять социальную сеть Twitter в России. На протяжении нескольких лет платформа не удаляла запрещенную информацию. Мера будет действовать до 15 мая.