Падению рубля нашли объяснение

Согласно данным торгов на Московской бирже на среду, 7 апреля, курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября прошлого года, а курс евро – выше 92 рублей впервые с февраля этого года.

Эксперт связал падение отечественной валюты с обострением политического и информационного фона. По его словам, против рубля сыграли сообщения о проверке боевой готовности российской армии, а также новость о росте напряженности на юго-востоке Украины.

Вместе с этим Александров не увидел причин для обвала российской валюты. Эксперт заявил, что даже если западные страны решат ввести санкции, то курс евро вряд ли вырастет до 100 рублей. Он предположил, что рубль укрепится к лету; евро будет стоить около 90 рублей.

Ситуация в Донбассе ухудшилась в конце марта-начала апреля. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что количество обстрелов со стороны украинских военных увеличилось в несколько раз. Политик заявил о готовности дать отпор киевским властям.

Отношения России и Украины ухудшились в начале 2014 года на фоне боевых действий в Донбассе. Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле опровергли эти данные, подчеркнув, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.