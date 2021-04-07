Семья, стоящая особняком

В 2010 году жена советника президента Татьяна Юмашева пообещала, что тот, кто найдет у нее зарубежное имущество, сможет забрать его себе. Журналисты «Трансперенси интернешнл — Россия»* нашли виллу Юмашевой на Карибах.

Валентин и Татьяна Юмашевы. Фото: Getty Images

*Этот материал создан при участии АНО «Центр ТИ — Р» и ее гендиректора Ильи Шуманова. Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов». Публикуется совместно с «Новой газетой» и «Важными историями».

Советник президента Валентин Юмашев и его супруга Татьяна, дочь бывшего президента Бориса Ельцина, не раз публично заявляли, что у них нет и никогда не было больших денег и зарубежной недвижимости. «Если бы мы заработали миллионы, то где-то должно быть их физическое воплощение. Но ни у Тани, ни у меня нет ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии», — уверял Юмашев корреспондента «Московского комсомольца» в 2011 году.

«Франция, Лазурный Берег. Периодически называются разные виллы, шале, дома и т.д. Я сказала в своем интервью журналу «Медведь» — ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь!» — рассуждала о приписываемых ей «мифических миллионах» Татьяна Юмашева в блоге в «Живом журнале» в 2010 году (Пунктуация автора сохранена. — Ред.).

Зарубежное имущество и миллионы в итоге все же нашлись. Центр «Трансперенси интернешнл — Россия» обнаружил виллу Юмашевых стоимостью 15 млн евро на острове в Карибском море.

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За минувшее десятилетие статус Валентина и Татьяны Юмашевых не изменился: они, выражаясь языком зарубежных финансовых регуляторов, «политически значимые лица» —

влиятельные люди, которые имеют или имели отношение к государственной власти. Юмашев был главой администрации президента при Борисе Ельцине, с 1998 года он советник президента на общественных началах: сначала Ельцина, а затем и сменившего его Владимира Путина. Его жена работала в аппарате президента и была президентским советником до 2000 года.

Во всем мире принято с особой тщательностью проверять происхождение денег «политически значимых лиц»: инвестиции, имущественные сделки и банковские проводки. Это связано с тем, что невозможно заработать состояние как у крупного бизнесмена, просто работая на государство. Юмашевы тем не менее смогли себе позволить покупку элитной недвижимости по соседству с российскими олигархами.

От штаба пиратов до «острова миллионеров»

Остров Сен-Бартелеми, или сокращенно Сен-Барт, открыл в Карибском море в 1493 году еще Христофор Колумб. В XVII веке Сен-Бартелеми был штабом французских пиратов, которые везли сюда награбленные сокровища, в XVIII по инициативе шведов, правивших там тогда, остров стал зоной беспошлинной торговли, куда стекались участники колониальных войн, чтобы продавать трофеи. В конце 1950-х Сен-Барт приглянулся американскому банкиру Дэвиду Рокфеллеру. Он приобрел там большой участок прямо у пляжа. Его примеру вскоре последовали другие представители крупных бизнес-династий — Форды и Ротшильды. Так далекое заморское сообщество Франции за несколько лет превратилось в «остров миллионеров».

Остров Сен-Бартелеми

В 2009 году на Сен-Бартелеми продолжили свозить сокровища из дальних стран. Землю с несколькими бунгало, которые когда-то принадлежали Рокфеллеру, купил российский миллиардер Роман Абрамович. А за ним на остров устремились и другие статусные россияне.

Бизнесмен регулярно посещает Сен-Барт и привозит с собой толпы гостей — однажды на вечеринку с ним приехали сразу 250 человек. В 2013 году британская Daily Mail опубликовала сделанные папарацци фотографии миллиардера с гостями. На одном из снимков Абрамович отдыхает на пляже вместе со своими близкими, друзьями и деловыми партнерами. В том числе — с Татьяной и Валентином Юмашевыми.

Миллиардер знаком с дочерью первого президента РФ и ее супругом с 1990-х годов. Как сообщал «Коммерсантъ», Юмашевых и Абрамовича познакомил еще Борис Березовский, который тогда был серым кардиналом российской политики и олигархом, особо приближенным к ельцинской семье. Когда в конце 1990-х Юмашев стал получать угрозы, Абрамович обеспечил его «бронированной машиной и приставил солидную охрану».

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«Остров миллионеров», судя по всему, пришелся Юмашевым по душе. В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, они стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми,

в округе Анс-де-Кайе. В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости». Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Выписка из французского коммерческого реестра. Юмашев — владелец CDA

Выписка из договора купли-продажи недвижимости, где указана ее стоимость (15 млн евро) и названа фамилия Валентина Юмашева

Просторная вилла Юмашевых стоит на высоком крутом холме в 160 метрах от берега океана. Внутри — шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе. Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 млн евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.

Кадастровая карта Франции с указанием недвижимости

Тайный советник

О том, что Юмашев — советник Путина на общественных началах, стало известно только в 2018 году. На сайте Кремля появилось распоряжение президента о его назначении. Причем, по мнению источников Би-би-си, эту информацию опубликовали из-за технической ошибки. Тогда же выяснилось, что Юмашев исполняет обязанности советника уже 18 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил это РБК.

Юмашев — сильный политический игрок с большими и давними связями. Источники «Коммерсанта» говорили, что он — один из тех, кто привел Владимира Путина в Кремль. Помимо Романа Абрамовича, среди хороших знакомых Юмашева — миллиардеры Олег Дерипаска и Алишер Усманов. Дочь Юмашева Полина была замужем за Дерипаской. Как сообщал РБК, Валентину и Полине Юмашевым принадлежала доля (6,75 %) в компании Дерипаски — алюминиевом производителе En+. В 2019 году эта доля оценивалась в 357,75 миллиона долларов.

В 2020 году «Важные истории» сообщали, что офшорная компания Алишера Усманова Epion Holdings с Британских Виргинских островов с 2006 по 2008 год заплатила Валентину Юмашеву по соглашениям «об услугах» шесть млн долларов. Такие данные приводились в отчете подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Сведения стали доступны благодаря участию «Важных историй» в совместном глобальном расследовании с BuzzFeed News и Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ).

Илья Шуманов,

Роман Романовский

Валентин Юмашев

журналист, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса

— Ваши вопросы касаются моей личной жизни, и я, как частное лицо, имею полное право на них не отвечать. Но, как профессиональный журналист, я с пониманием отношусь к вашей расследовательской деятельности. Поэтому я вам дам короткий комментарий. Я, действительно, совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове Сен-Бартс. Основная сумма денег, потраченная на покупку дома — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги. В последние годы мои основные источники дохода — дивиденды от акций En+, консалтинговая деятельность и работа в совете директоров. Мне принадлежат 1,6 процента акций En+, где я работал с момента создания группы и получил эти акции в качестве вознаграждения. Повторю, с декабря 1998 года я — частное лицо. С момента, когда я покинул должность главы администрации президента Ельцина, я ни одного дня не был чиновником или государственным служащим. Я являюсь советником президента РФ на общественных началах. Моя функция — координация работы Ельцин Центра, как члена правления этой некоммерческой организации, с Администрацией президента, которая по закону является учредителем Президентского центра. Эта работа не является госслужбой и не оплачивается из бюджета. Все годы я исправно плачу налоги, отчитываюсь о всех доходах, заполняю все положенные декларации. Никогда у финансовых и налоговых органов РФ или других стран никаких вопросов ко мне не возникало.

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