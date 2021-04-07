 

Фурсенко пригласил научных работников на конкурс “Лидеры России”

07.04.2021, 16:18, Разное
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Трек “Наука” нацелен на формирование лидеров научно-технологического развития. “Я призываю тех людей, которые видят в себе силы, готовность взять на себя вот эту ответственность, поучаствовать в этом конкурсе, проверить себя и одновременно внести посильный вклад в развитие страны», – сказал Андрей Фурсенко.

Принять участие в треке “Наука” могут граждане России в возрасте до 55 лет и управленческим стажем не менее двух лет. У конкурсантов должен быт опыт научных исследований и не менее одной публикации или патента.

Трек “Наука” призван отобрать ключевых исследователей, ученых, администраторов, готовых добиваться результатов, отметил генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

“Главная задача – предоставить новые возможности талантам и направить внимание на научно-технологическое развитие страны”, – отметил он.

Финалисты трека смогут повысить квалификацию в ведущих вузах и научных организациях. Победители получат наставников – членов президентского совета по науке и образованию, глав корпораций, руководителей крупнейших вузов. Им предложат стажировки и вакансии в министерствах, учебных заведениях, корпорациях.

Впервые научный трек появился в третьем сезоне “Лидеров России”. На него подали 22,2 тысячи заявок. 30 человек стали победителями, из них 21 уже получили новые назначения.

Конкурс “Лидеры России” – проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В четвертом сезоне участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 26 апреля можно подать заявку, до середины июля состоятся дистанционные испытания. В конце лета – начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.



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