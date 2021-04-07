Мнение: О выживании в человейниках



Фото © Reuters.

Сегодня города и районы в городах строят точно не для жизни. На фоне современных проектов многоэтажной застройки и отжившие свой век хрущёвки смотрятся если не дворцами, то хоромами. Интересно, назовут ли нынешние монструозные сооружения по 20-30 этажей на 800-1000 квартир путинками?

Одно лишь не вызывает сомнений: жить в этом – невозможно. Особенно в ипотеку, без которой – с учётом запредельного ценника – уже не обойтись.

На фото – типичный такой дом. Снимок сделан в северной столице, но мог быть и в Москве. Или в любом другом крупном городе. Повсюду застройщиками овладело пристрастие к гигантизму в зданиях и малым формам квартир на планах. Вот типичный пример.

Полтора десятка квартир на этаже, половина – скромные однушки да крохотные студии по 19 м2. Остальное – двушки да трёшки для больших семей.

Ну или вот – ещё один проект в мелкую клеточку.

Ни одной квартиры, где есть хотя бы 4 комнаты. А это – минимум для семьи из трёх человек. И самое необходимое для развития страны, семьи, гражданина.

Но сейчас застройщики продают по сути не квартиры, а спальное место, да ещё и в ипотеку (70% сделок в новостройках масс-сектора сейчас идёт с привлечением кредита). Постепенно начинают классовые дома строить.

С другой стороны, именно спрос рождает предложение. Примерно 80% людям не нужно качество. Нужен лежак в недорогом районе (а на деле в плохом, по оценке уже местных жителей). Но даже этот плохой район, например, Москвы будет лучше того места в провинции, откуда они приехали в столицу.

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