 

Мнение: О выживании в человейниках

07.04.2021, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Фото © Reuters.

Сегодня города и районы в городах строят точно не для жизни. На фоне современных проектов многоэтажной застройки и отжившие свой век хрущёвки смотрятся если не дворцами, то хоромами. Интересно, назовут ли нынешние монструозные сооружения по 20-30 этажей на 800-1000 квартир путинками?

Одно лишь не вызывает сомнений: жить в этом – невозможно. Особенно в ипотеку, без которой – с учётом запредельного ценника – уже не обойтись.

На фото – типичный такой дом. Снимок сделан в северной столице, но мог быть и в Москве. Или в любом другом крупном городе. Повсюду застройщиками овладело пристрастие к гигантизму в зданиях и малым формам квартир на планах. Вот типичный пример.

Полтора десятка квартир на этаже, половина – скромные однушки да крохотные студии по 19 м2. Остальное – двушки да трёшки для больших семей.

Ну или вот – ещё один проект в мелкую клеточку.

Ни одной квартиры, где есть хотя бы 4 комнаты. А это – минимум для семьи из трёх человек. И самое необходимое для развития страны, семьи, гражданина.

Но сейчас застройщики продают по сути не квартиры, а спальное место, да ещё и в ипотеку (70% сделок в новостройках масс-сектора сейчас идёт с привлечением кредита). Постепенно начинают классовые дома строить.

С другой стороны, именно спрос рождает предложение. Примерно 80% людям не нужно качество. Нужен лежак в недорогом районе (а на деле в плохом, по оценке уже местных жителей). Но даже этот плохой район, например, Москвы будет лучше того места в провинции, откуда они приехали в столицу.

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Представлен документальный фильм о конкурсе “Моя страна – моя Россия”

24.06 / Что почитать: 7 книг, по которым сняты лучшие сериалы 2020 года

06.09 / Мнение: “Когда они посадили всех левых, я молчал – я ведь не левый” М. Нимёллер пастор 1945 г.

28.02 / Кадыров против пыток

25.10 / «Хорошо бродить по дворам Москвы»

02.10 / Мнение: Риски

13.07 / Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

15.12 / Экономист предрек исчезновение масла и сахара из магазинов России

27.06 / Цвет выдворения — хаки

29.09 / Ученые оценили роль извержения вулканов в истории человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика