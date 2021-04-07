Правительство пообещало частично компенсировать траты производителям сахара и масла

…после жалоб на фиксированные цены. На это выделят 9 млрд.

Производителям подсолнечного масла и сахара частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции, на эти меры выделено 9 млрд рублей. О новом распоряжении премьера Михаила Мишустина сообщается на сайте правительства.

Решение коснется компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на товары. Документ устанавливает, что компании, которые зафиксировали цены в соответствии с договоренностями, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 килограмм сахара.

В январе этого года торговые сети пожаловались на проблемы с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Предприниматели жаловались, что поставщики масла и сахара готовы продавать по таким ценам лишь ограниченное количество товара. Кроме того, при небольших объемах заказа они начали требовать от покупателей премию за доставку.

В октябре прошлого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала заявления о дефиците сахара необоснованными и сообщила, что крупные игроки сахарного рынка потенциально нарушали закон о защите конкуренции. В середине декабря премьер Михаил Мишустин подписал постановления о мерах для стабилизации цен на продукты. Среди мер — заключение специальных соглашений между минсельхозом, минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой, производителями и торговыми сетями.

Согласно договоренностям с производителями, цены на сахар в опте зафиксируются на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, а на подсолнечное масло — соответственно 95 рублей и 110 рублей за литр. Такие меры правительство приняло после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за повышения цен. Он заявил, что причины увеличения стоимости продуктов не в пандемии и не в производстве, а в экономике.

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