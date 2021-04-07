Wall Street Journal – пандемия привела США к дефициту кетчупа

Из-за распространения COVID-19 в США сильно вырос спрос на порционные пакетики с кетчупом: и власти рекомендуют использовать их вместо стандартных бутылок, и для работы навынос они больше подходят. Но индустрия была к этому не готова, так что получился дефицит кетчупа, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

COVID-19 сказался на самых неочевидных уголках экономики, пишет The Wall Street Journal. Кафе и рестораны в США страдают от нехватки порционных пакетиков кетчупа.

Из-за пандемии многие рестораны стали работать только навынос, так что вместо настольных банок с кетчупом им потребовались порционные пакетики. Кроме того, власти тех штатов, где открыты заведения общественного питания, настаивают, чтобы соусы предоставлялись только по требованию и чтобы они были в одноразовой упаковке.

Так что дозированные пакетики с кетчупом подорожали за год на 13% и стали дефицитными. Некоторые рестораторы стали обращаться к другим поставщикам и неоригинальным соусам, стали разливать кетчуп по индивидуальным упаковкам. С такой проблемой сталкиваются как маленькие семейные кафе, так и крупные сети.

Автор статьи поясняет: кетчуп — это краеугольный камень рациона американцев. За прошлый год в сфере общественного питания США было продано около 300 тыс. тонн кетчупа. Ещё больше этого соуса американцы едят дома. Главный производитель кетчупа в США — компания Kraft Heinz, на её долю приходится 70% американских продаж.

Но и этот гигант не был готов к такому изменению рынка в пандемию. Heinz не справился со спросом, но планирует открыть две новые производственные линии в апреле и увеличить такимобразом продажи порционных пакетиков на четверть, доведя их до более чем 12 миллиардов в день. Кроме того, там изобрели бесконтактный диспенсер для кетчупа.

Владельцы заведений тоже изобретают свои варианты подачи кетчупа. Но железные баночки оказываются в мусоре, а бумажные размокают, пишет The Wall Street Journal.