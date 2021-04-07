«Дон Кихот» Касаткиной и Василева: Долгожданное возвращение в Москву

Международный Дом Музыки готовит для своих посетителей нерядовое событие. Речь идет о возвращении на подмостки «Дон Кихота», которого явит зрителям Moscow Classical Ballet.

Датой выхода спектакля станет 9 апреля. Именно в этот день в Государственном академическом театре балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева зрители смогут насладиться всеми перипетиями трюковой постановки.

Театралы наверняка помнят, что со столичных подмостков «Дон Кихот» ушел более 5 лет назад. Кстати, для балерины Марины Волковой это появление на сцене станет премьерным. Ей предстоит примерить одеяния Повелительницы дриад.

Для изложенного Сервантесом сюжета выбрана музыка Людвига Минкуса. Созданное Мариусом Петипа действо свыше века остается среди фаворитов мировых сцен. Однако реноме самого темпераментного балета «Дон Кихот» получил именно в изложении Василева и Касаткиной. Спектакль привлекает не только живостью событий и предельно простым сюжетом, а и присутствием юмора. Знакомство с захватывающим миром балета рекомендуется начать именно с него.

Постановку заслуженно нарекли самой «трюковой». Для пришедших в театр зрителей подготовлены более 300 балетных фигур с разной степенью сложности. При этом даже максимальная техничность не делает спектакль скучным. Благодаря яркой хореографии, красоте испанских танцев и фееричной музыке «Дон Кихот» превращается в настоящий праздник.

Спектакль «Дон Кихот» начнется 9 апреля в 19:00 в Московском Международном Доме Музыки по адресу: Космодамианская наб., 52, стр. 8.

Справки по тел.: +7 (495) 945-10-10. Сайт театра: https://classicalballet.ru.

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Немного о самом театре

Moscow Classical Ballet – такое название иностранные зрители дали Государственному академическому театру балета Н. Касаткиной и В. Василева. Карьера будущих лауреатов Государственной премии СССР началась еще в далеких 1960-х. С 1977 года они присоединились к Государственному концертному ансамблю, получившему название «Классический балет». Инициатива в данном случае исходила от самого Игоря Моисеева. На спектаклях, создаваемых Касаткиной и Василевым, строился весь репертуар ансамбля. Своей славой он обязан Майе Плисецкой и Екатерине Максимовой, Николаю Фадеечеву и Юрию Соловьеву, Михаилу Барышникову, Ирине Колпаковой и др.

«Государственным академическим театром классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева» проект назван уже в 1992 году. В его труппу сегодня входят 75 артистов. В его нынешнем репертуаре значатся 28 балетов – классических, а также неоклассических. Рекордным стал 2010 год, когда мадридский Compas Gran Via увидел 90 выступлений труппы подряд.