Мнение: «Ассоциативная зарисовка про Россию, Украину и Запад на примере Карточных Игр»

Здравствуйте

Из разговоров на Форуме Клуба Умных Игр Гамблер https://www.gambler.ru/forum/index.php?showforum=2 , где среди Игроков и Участников Форума, много людей из России, Украины, а также тех, кто в свое время эмигрировал на Запад.

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Для понимания этой статьи необходимо знать, что

при игре в карты в Дурака:

– Туз самая старшая карта в этой игре;

– Тузов копят к концу игры (Четыре Туза способны перебить любую взятку)

при игре в карты в Парный Белот

– в козырной масти самая старшая карта Валет (В, 9, Т, К, Д, 10, 8, 7 карты по старшинству в козырной масти);

– Тузов некозырных принято разыгрывать сразу, чтобы их оппоненты не отожрали козырем;

– Четыре одинаковые карты в Парном Белоте называются «рамки», за эту конструкцию дают много дополнительных очков;

– в Парном Белоте можно заказывать игру на конкретной масти в качестве козырной, можно играть «вк» (все козыри), можно играть «бк» (без козыря, бескозырку, в этом случае Туз становится старшей картой во всех мастях)

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На комментарий: » 24 февр. 2021, 22:19, Байкер

«А чтобы было понятнее к чему я клоню читателям такого плана, как вы, то добавлю: управлять такой страной, как Россия – одна из сложнейших (если не сложнейшая) задач по управлению государствами вообще. А в рамках демократии по учебнику – я думаю, – она вообще не решается. Тем более сейчас с такими соседями по планете, как США, Европа и та же Украина в нынешнем ее состоянии.»

Ответил так:

В свое время один игрок (из Киева, Украина) перестала со мной (мамонтенок из Москвы, Россия) играть в паре в Белот Парный, мотивируя это тем, что ей не нравится мой стиль, что в начале розыгрыша не играю в Тузов.

Знаю правила стратегии, с этим согласен, но уж очень люблю дурака иногда повалять, выискивая интересные моменты в нестандартных стилях игры и заказах игр.

Среднестатистически Тузов лучше разыгрывать сразу. Но при некоторых раскладах получается, что их лучше оставлять и использовать на конец розыгрыша (дает выигрыш последней взятки).

Как ни странно, но эта карточная зарисовка нашла отражение в современной политике.

Проявилась в игре России и Запада на поле Украины.

Партию начали игрой в ПАРНЫЙ БЕЛОТ = БЕлый ЛОТ ПАРНЫЙ

БЕлый (чистый, еще без вылезшей после майдана грязи)

ЛОТ (то что раздается на аукционе по частям, как в «12 стульях», в данном случае Украина)

ПАРНЫЙ (от слова «парной», типа еще тепленький)

В то самое время России удалось прикупить Тузов на сдаче. Прикупили Крым, ДНР и ЛНР.

Но потом правила игры в ходе розыгрыша партии изменились. И вместо Парного Белота (дележа Пирога Украины) стали играть в Дурака (непонятные санкции, странные заявления, двойные стандарты)

Вот Тузы и пригодились. В Дураке, как известно, ТУЗОВ лучше на конец игры оставлять.

Да и верхний козырь в Парном Белоте Валет Козырной (в данном контексте Киев) при игре в Дурака превратился в не очень сильную карту. А ТУЗ Козырной – Крым, самая сильная Карта в игре Дураке как раз оказался у России. ДНР и ЛНР де факто считаем еще двумя (некозырными) тузами.

Глядишь, и четвертый Туз к трем соберется (чего-то типа оставшейся Восточной Украины, а именно: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей)

Ну а про то, какие русские профессионалы Дурака повалять, наверное, все знают.

Вот и валяем Западного Дурака на территории Украины.

Дурак сейчас выглядит промерзшим и ждет, что Россия ему газку влупит.

Скорее всего, действительно, когда Восточная Украина отойдет к России, игра в Дурака Закончится. Можно будет снова переходить к Парному Белоту. Поскольку уже без дураков будет ясно, что Украина разваливается на части и каждая сторона будет просто отжирать свои взятки. Как в Парном Белоте: взятки из частей парной (только что разделанной) Украины.

Если четвертый Туз придет, то у России неплохая комбинация и для Парного Белота соберется (рамки на Тузах – сильная конструкция). В этом случае лучше всего играть «бк» (без козыря). Так оно, видимо, и будет, поскольку козырной валет (Киев) к этому моменту совсем потеряет свою значимость. Без козыря, значит: без военных действий (помните, наверное, перевоплощение военных в вежливых зеленых человечков в Крыму).

С такой сильной конструкцией как Четыре Туза («рамки Тузов») можно будет отожрать все взятки раздербаниваемого Украинского пирога. Но чтобы не дать оппонентам потерять лицо, то, скорее всего, дадут выйти им из проигрыша без единой взятки, отдав Западную Украину.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Про подарок в виде Западной Украины. Напоминаю, что Крым тоже когда то подарили. Поэтому при плохом поведении оппонентов, при дальнейшей игре по непонятным правилам и этот подарок Россия сможет отыграть.

Вывод: Господа Западные оппоненты! Играйте честно, не меняя правил в ходе игры!

P.P.S. В Большой Игре, если будете играть не по правилам, можем и Аляску отыграть. Думается, не просто так Владимир Владимирович Путин в куртке «аляска» вышел с речью на концерте в честь присоединения Крыма к России.

P.P.P.S. В Большой Игре, играть совсем не по правилам, и играть «ва банк» категорически не рекомендуется.

Вспоминается выражение Маргариты Симоньян про «Пролив между Мексикой и Аляской». Кстати, этот пролив впервые упоминается еще в трудах Академика Сахарова под названием Пролив имени Сталина.

P.P.P.P.S. В корень зрит Искусственный Интеллект. Умеет называть все своими именами. После публикации этой статьи в своем Живом Журнале получил сообщение:

«Здравствуйте! Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Криминал, Политика, Россия.»

Полностью согласен. Во-первых, криминал и свинство менять правила в ходе игры. Во-вторых, иначе как криминалом сложно назвать действия Запада по отношению к миролюбивой России.

P.P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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