 

Гинцбург: На создание нужного для победы над пандемией объема вакцины уйдет не один год

07.04.2021, 15:10, Новости дня
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Даже при работе всех мировых мощностей по выпуску иммунобиологических препаратов за год удастся выпустить только 12-15% от объема вакцины от коронавируса, необходимого для победы над пандемией, сообщил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

«Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины – идеальная картинка – то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию», – сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами России.

Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре, передает РИА «Новости».

Ранее Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность и рассказал «самый смешной миф» о «Спутнике V».



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