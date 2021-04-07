 

Память моряков затонувшей АПЛ «Комсомолец» почтили в Мурманской области

07.04.2021, 15:10, Новости дня
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Память моряков экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», которая в 1989 году затонула в результате аварии, почтили в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Мы вспоминаем наших моряков у рубки атомного подводного крейсера «Курск», памятника экипажу другой подлодки, чье название стало общим именем для страшной беды. И сегодня здесь хочется пожелать только одного: пусть эта беда больше никогда не повторится и не придет в наши дома. Пусть наши моряки всегда возвращаются домой», – написал Чибис на своей странице «Вконтакте».

7 апреля – трагическая дата в истории Северного флота, Мурманской области и России. В этот день 32 года назад в Норвежском море затонула атомная подводная лодка «Комсомолец». Погибли 42 члена экипажа из 69. Тела большинства, как и сама подлодка, до сих пор покоятся на дне Норвежского моря.

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» вошла в состав ВМФ СССР в конце 1983 года. Она относилась к третьему поколению атомных субмарин и была единственным представителем проекта 685. Ей принадлежат до сих пор не побитые рекорды по глубинам погружения (1027 м) и применения торпедного оружия (свыше 800 м).



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