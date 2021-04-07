 

Минздрав Латвии сообщает о массовом отказе граждан от вакцинации препаратом AstraZeneca

07.04.2021, 14:36, Разное
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Правительство Латвии сообщило о массовом отказе граждан страны от вакцинации от коронавируса. Причиной этому, по данным главы Минздрава, стало навязывание препарата AstraZeneca и отсутствие выбора вакцины.
После начала пандемии коронавируса человечество было поставлено перед необходимостью глобальной вакцинации от летального заболевания. Во многих странах мира уже начался первый этап прививок населения. Однако один из препаратов вызвал большие сомнения относительно его качества. Так, от применения вакцины AstraZeneca уже отказались жители нескольких государств. Сейчас об массовых протестах от ее использования пишет правительство Латвии.

По словам министра здравоохранения республики, рядовых латышей не устраивает отсутствие у них выбора медикаментов. Ранее глава ведомства Даниэль Павлютс сообщил, что власти не намерены закупать какие-либо другие вакцины кроме AstraZeneca. Между тем, именно этот препарат многие страны обвиняют в наличии тяжелых осложнений вплоть до смертельных исходов.

Накануне, во время празднования католической Пасхи, все европейские государства воспользовались этой датой для пропаганды прививок. Однако в Латвии укололи вакцину только порядка семи тысячам граждан. Остальные не намерены доверяться медикаментам с настолько сомнительной репутацией. Вакцину от компании Moderna сейчас можно уколоть в больницах и клиниках семейных врачей, однако Pfizer в стране практически нет. Результаты «пасхальной акции» будут видны только по прошествии нескольких недель. Новый этап прививок начнут в конце месяца, в мае и июне центры вакцинации станут круглосуточными.

Источник: lv.sputniknews.ru



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