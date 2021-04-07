 

Диетологи рассказали, что будет с организмом, если ежедневно съедать по одному банану

07.04.2021, 14:36, Разное
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Российские диетологи рассказали, что для здоровья внутренних органов и всего организма в ежедневном рационе обязательно должен присутствовать один банан. Это кладезь витаминов и минералов.
Бананы – источники калия и клетчатки, которые необходимы для хорошей работы желудочно-кишечного тракта, а ещё в этом продукте немало витаминов C, Е и B6, укрепляющих иммунитет и стабилизирующих нервную систему и уровень глюкозы в крови. Жёлтые фрукты разгоняют метаболизм и быстро восстанавливают работу кишечника, предотвращают вздутие и запоры, снижают кислотность желудка, а также помогают в борьбе с изжогой и даже язвой.

Учёные доказали в ходе очередных исследований, что регулярное употребление в пищу бананов способствует контролю артериального давления и возможности добиться его снижения, когда гипертонический скачок произошёл. Консультант по здоровому питанию Синтия Сасс отметила, что диета, состоящая из продуктов с калием, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания на 21%, насыщает кислородом клетки мозга, а также выводит лишнюю жидкость и натрий из организма, поскольку действует как натуральное мочегонное средство.

Стоит отметить, что бананы полезны при анемии за счёт обильного содержания железа и магния. Эти микроэлементы стабилизируют уровень гемоглобина в крови.

Детям рекомендованы бананы в качестве первого прикорма, поскольку они гипоаллергенны и подходят для любого возраста. Также этот давно уже не экзотический фрукт идеально подходит в качестве перекуса для спортсменов и тех, кто ведёт активный образ жизни.

Источник: rsport.ria.ru



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