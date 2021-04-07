 

Паслер сообщил о первом в РФ концессионном соглашении в сфере первичной медпомощи

07.04.2021, 14:30, Разное
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По словам губернатора, инвестор намерен вложить около 170 миллионов рублей в строительство поликлиники в районе Малой земли в Оренбурге. Медучреждение будет обслуживать по полисам ОМС 37 тысяч человек.

ООО «Медицинская инвестиционная группа реконструирует здание бывшей гостиницы “Баку”. Объект можно быстро запустить в работу, привлечения бюджетных средств не требуется, отметил Паслер.

“Альтернативным решением могло стать строительство новой поликлиники – это 600-700 млн рублей из областного бюджета”, – уточнил глава Оренбуржья.

Теперь есть возможность направить эти средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельских районах региона.

По словам Паслера, договор заключается на 15 лет. Оренбургская область может продлить концессию или забрать готовое медучреждение в государственную систему здравоохранения, добавил глава региона.

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Публикация от Денис Владимирович Паслер (@dpasler.official)



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