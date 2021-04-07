 

ВОЗ оценила уровень здравоохранения в России

07.04.2021, 14:16, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает стратегии развития здравоохранения в России, а также надеется на включение российских вакцин от коронавируса в систему организации, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-конференции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

«ВОЗ, директоры, [директор Европейского регионального бюро ВОЗ] Ханс Клюге, который посетил Россию в прошлом году, высоко оценивает существующие в РФ стратегии в области общественного здоровья. Цели и индикаторы, которые находятся в этих стратегиях, абсолютно соответствуют глобальным и региональным стратегиям ВОЗ на различных уровнях», – передает ТАСС слова Вуйнович.

Она отметила, что стала свидетелем усилий, которые предпринимали правительство России, Минздрав, другие органы на всех уровнях по борьбе с пандемией. «Гибкость системы позволила эффективно противостоять инфекции, защитить население и не дать системе здравоохранения сломаться под наплывом пациентов, особенно в самом начале распространения вируса, когда все были в абсолютно тяжелой ситуации, когда была острая нехватка масок и всего другого», – подчеркнула она.

Вуйнович указала на уникальные достижения российской медицины в области разработки новых вакцин и препаратов от коронавируса. «В стране зарегистрированы три вакцины. Мы надеемся, что они будут включены в систему ВОЗ», – сказала она.

Представитель ВОЗ также поблагодарила Россию за то, что ее вакцина доступна жителям многих государств, включая родную для Вуйнович Сербию. «Я призываю всех людей защитить себя и своих близких. Мы знаем, что мир победил и дифтерию, и коклюш, и корь, и полиомиелит, и натуральную оспу благодаря вакцинам. Так что надеемся, что вакцина, гигиена и здоровый образ жизни вместе помогут нам победить и эту пандемию», – заключила она.

Ранее ВОЗ признала необходимость российской вакцины для Европы.



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