Госдума одобрили снятие уголовной ответственности с врачей за утрату наркопрепаратов

В Госдуме в первом чтении одобрили проект закона, освобождающий врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов по неосторожности.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 228.2 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

Проект предлагает дополнить статью «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ» примечанием, по которому ее нормы «не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленным Минздравом по согласованию с МВД».

В январе 2020 года МВД предложило не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества. Ведомство сообщало, что намерено подготовить соответствующий законопроект.