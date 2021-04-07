 

В РФ начали разработку нового критерия бедности

07.04.2021, 14:16, Новости дня
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Правительство рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин сообщил, выступая с отчетом в Госдуме, что «правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться», однако «мы его пока еще не видели», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что аудиторы проанализировали меры, принимаемые российскими властями для борьбы с бедностью, и на основе этой работы сформулировали собственные предложения, которые рассматривает правительство.

Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Депутаты обратили внимание на то, что начиная с 2021 года в РФ изменился порядок расчета прожиточного минимума: ранее он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а теперь – через медианную зарплату и коэффициент к ней.

«Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», – сказал Кудрин.

Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

Прожиточный минимум в 2021 году установлен на душу населения в размере 11 тыс. 653 рубля, для трудоспособного населения он составляет 12 тыс. 702 рубля, для детей – 11 тыс. 303 рубля, для пенсионеров – 10 тыс. 22 рубля.



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