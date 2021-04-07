Скандалы: Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы

КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает регправительство, а второй на свои проводит стриптиз-клуб Zanoza. Заголовки у обоих мероприятий отличаются несущественными, тем более в отечественных реалиях, буквами: «Экономика и пандемия» и соответственно «Эротика и пандемия». Тут и там запланированы панельные дискуссии, мастер-классы, экспертные сессии, воркшопы, кофе-брейки. Анонсируются «статусные мероприятия» одним и тем же набором слов: о придании мощного стимула индустрии, поднятии ее потенциала и значимости в глазах общественности и т.п. В основных темах — роль цифровизации, постковидная трансформация, поиск новых форматов взаимоотношений участников процесса и т.п. В программах одно и то же — регистрация участников, знакомство и обмен опытом, выступления, открытые дискуссии за круглыми столами и работа на закрытых тематических площадках. В экспертных комментариях — нефть, газ, платина, золото и серебро, а также другие пять слов, которые запрещает публиковать Роскомнадзор.

В составе участников можно заметить некоторые различия, хотя наверняка большой сегмент посетит оба мероприятия — традиционно дни экономфорумов для красноярских стрип-клубов, самых пафосных ресторанов, «мужских приватных клубов», ночных клубов — пора сенокоса. Они — пчелы. Они собирают мед. Это их функция. Вот и сейчас участницами того КЭФ, что эротический, заявлены делегаты ведущих эротических заведений Сибирского федерального округа.

Так победим, так и преодолеем «разнотык», если пользоваться лексикой Д. Медведева («Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками»).

Медведева в Красноярске вспоминают вообще часто, ведь именно тут, на площадке КЭФ (который экономический) в 2008-м, он (тогда кандидат в президенты) с красным галстуком на шее сказал свое незабываемое «Свобода лучше несвободы»

и обнародовал за 53 минуты свою экономическую программу, основанную на четырех буквах «и»: институты, инфраструктура, инновации и инвестиции. Чтобы все эти «и» стали реальностью России, по Медведеву, следует решить семь задач (простите, уж не буду их перечислять). КЭФ тогда проходил под вывеской «Россия 2008–2020. Управление ростом». Сейчас, как видим, все строится на основании четырех «э». Экономика и эротика есть, «экология в постпандемическом мире» заявлена как едва не основная тема форума, а эзотерика будет всенепременно. Где нежный человек, там появится и снежный.

С той поры, с 2008-го, такое — два прихлопа, три притопа, четыре буквы — стало трендом. «4 д» (дом, деревня, демография, дети); тезисы о «3-х с» и «1-й о» (это что-то про утроение строительства и одно образование); «Кормление грудью — опыт 3d» (3d — это про то, что стоит поддерживать грудное вскармливание «в трех измерениях»: во времени, в пространстве, а также в межпоколенческих и межкультурных коммуникациях). Последнее выглядело как «сеанс одновременного кормления грудью»: при скоплении прессы и поддержке мэрии 146 мамаш собрались в гарнизонном Доме офицеров и по команде представителя горздрава: «К кормлению грудью приступить!» — расстегнулись и принялись за дело («Новая» об этом славном опыте писала — эти сеансы проходили не раз и не два, как и КЭФ).

Объединение усилий тружеников на экономических и эротических нивах, без сомнения, закономерно. Мало того, что тела просят тепла. Сейчас, когда кабмин поручает Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу писать помесячные графики поставок сахара в торговлю с указанием объемов и стоимости за один килограмм, когда Минпромторг пишет для Минсельхоза списки магазинов в каждом российском регионе, которые будут заниматься оптовой закупкой сахара у производителей, «уполномоченных», кто будет по фиксированной цене поставлять сахар в мелкую розницу, говорить об экономике без эротической составляющей глупо и неосмотрительно. Это разновидность тротилового радиоуправляемого страпона. Ну и об экологии рассуждать какую пятилетку подряд в самом грязном городе мира и что-то обещать — тоже невозможно без аналогий с онанизмом и всякого рода сексопатологиями.

На каком-то этапе и внутренние органы непременно задействуют себя в этом увлекательном действе. Тут тоже та же лексика: возбуждение дела (государственной влажности), члены «Единой России», внешние сношения, компетентные органы, висяки… Напомню лишь один эпизод маленьких радостей больших людей — через неделю после XII КЭФ (2015 год) задержали сахалинского губернатора Александра Хорошавина. Взяли его уже дома, на Сахалине. И когда адвокаты попросили отпустить его под залог в 5 млн, следователи расхохотались и огласили расходы Хорошавина в Красноярске. Каждый час в среднем он спускал на КЭФ на личные нужды четверть миллиона. Всего более 15 млн за три неполных дня. Подарил красноярской студентке «Лексус» (это 3,3 млн), она его тут же выставила в соцсетях на продажу.

Красавиц на обслуживание пленарных заседаний и панельных дискуссий традиционно набирают в промышленных количествах и загодя. В прошлые годы в соцсетях даже появлялись критерии отбора волонтеров: рост не ниже 170 см, модельная внешность. Впрочем, Хорошавин мог встретиться с кем-то и вне стен КЭФа: «голд-диггерши» знают, когда и куда выходить на охоту.

Город зарабатывает на региональных царьках и фараонах, столичных советниках, экспертах и министрах. Это единственная польза от мероприятия. Ну не считая веселых эмоций от прогнозов и обещаний, которые никогда не сбываются. Обслуживание парада бизнес-джетов в местном порту, покупки в премиум-магазинах, позволяющие тем существовать от форума до форума (правда, после покупки Дмитрием Медведевым в 2007-м пальто из белька за 490 тыс. тот пафосный магазин все же вскоре закрылся), три дня, которые делают год, для модных клубов и ресторанов (лет 10 назад в дни КЭФ в клубе «Лофт» Quest pistols отыграли подряд два концерта — за второй, незапланированный, один форумчанин заплатил 300 тыс.).

А еще на каждом КЭФ проходят мероприятия в пользу тяжелобольных детей, и богачи (которые этих детей вместе с остальными жителями Красноярска и травят или тому способствуют) скидываются.

Хоть шерсти клок. Благотворительные аукционы собирали аж по 166 тыс. рублей, иногда получалось еще больше — например, в 2015-м детям с заболеваниями головного мозга участники КЭФ заявили о готовности пожертвовать 3,6 млн. Это ровно в 10 раз меньше стоимости золото-бриллиантовой авторучки (оценка следствия), найденной при обыске в одном из домов Хорошавина (помимо миллиарда наличными). Потом, правда, новость о столь дорогой ручке опровергли.

Итак, скоро на красноярских площадках грянет придворный бал из «Золушки». Эротическая программа выглядит во всех смыслах предпочтительнее: живое всегда лучше мертвого. Правда, если брать в общем, с оглядкой на экономику большой страны, жених приезжает как в балабановском «Грузе 200».

Кстати, в конце 2019 года генерала Калашникова, посадившего губернатора Коми Вячеслава Гайзера и все его чиновничество, а потом возглавившего Красноярское УФСБ, назначили начальником ФСИН России. Новым начальником УФСБ в крае стал генерал Виговский. Он переехал с Сахалина. Это он взял губернатора Хорошавина.

Да, и еще на 12 апреля, дату открытия форумов, намечено первое заседание суда по одному из дел главного красноярского бизнесмена 90-х и активного участника КЭФ в нулевые и десятые Анатолия Быкова — о двойном убийстве.

Добро пожаловать, Красноярск ждет гостей.

Алексей Тарасов