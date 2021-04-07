Кремль: Лидеров иностранных государств не позвали на Парад Победы только из-за заботы об их здоровье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры других стран не получили приглашения на Парад Победы в этом году только исходя из заботы про их здоровье в условиях пандемии.

– Безусловно, российская сторона предпринимает все меры по полному искоренению коронавирусной инфекции и демонстрирует в этом успехи более значимые, чем у других стран. Но нельзя не учитывать даже минимальный шанс заразиться, – сказал он.

По словам Пескова, если бы не новая коронавирусная инфекция, всё было бы иначе.

– Нет сомнений, что в иных условиях, я имею в виду эпидемиологические условия только, парад бы посетили лидеры ведущих стран мира, в том числе главы государств большой восьмёрки. Если бы они получили соответствующее приглашение, они бы приехали, это честь для каждого. Но в этом году приглашений они не дождались, – добавил пресс-секретарь.

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