Мнение: Зачем арестанту паспорт?

Начальник ИК-2 прислал письмо Юлии Навальной. Требует найти и предоставить в колонию паспорт супруга.

Мол, без паспорта Алексей не сможет освободиться по УДО. Можно подумать, что как только в личном деле Навального появится паспорт, его тут же освободят…

Я вообще не понимаю, зачем арестантам паспорт. Когда я сидел, в моем личном деле тоже не было паспорта. Но это не помешало администрации колонии отправить меня в Мамадышскую районную больницу, когда меня отравили. И по УДО меня выгнали из колонии, несмотря на букет выговоров и ШИЗО, правда некоторые из этих взысканий уже были признаны незаконными и отменены….





И это притом, что моего паспорта в личном деле не было. А в ходатайстве об УДО я написал, что не исправился и исправляться не собираюсь:

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