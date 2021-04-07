 

Дмитрий Шепелев поздравил их с Жанной Фриске сына с 8-летием: “Папа рядом”

07.04.2021, 13:54, Разное
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Сегодня, 7 апреля, сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске отмечает свой день рождения. Платону исполнилось восемь лет. Отец мальчика посвятил ему пост в Instagram, в котором вспомнил день, когда малыш появился на свет:

Восемь лет назад в этот день, 7 апреля, через час после рождения, врачи попросили меня сопроводить Платона на осмотр. И я хорошо запомнил, что каждое прикосновение к нему постороннего человека вызывало у меня просто животный рефлекс, инстинктивное желание защитить: “Эй, полегче! Уколоть его вздумали? Я вам сейчас покажу. Поаккуратнее с моим сыном. Я серьезно, лучше не прикасайтесь”. Такая была первая реакция. Конечно, со временем это чувство трансформируется, но, наверное, остается в основе своей неизменным до конца жизни — любовь и защита.
Сыну сегодня восемь! Мы больше, чем отец и сын. Больше, чем друзья. И знать это — огромное счастье. Я очень горжусь его талантами, его успехами и уважаю за характер. С днем рождения! Папа рядом.

В марте 38-летний телеведущий и его невеста Екатерина Тулупова стали родителями: на свет появился первый общий ребенок пары. Об их романе стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились.

Дмитрий Шепелев с сыном

Напомним, мать именинника – певица Жанна Фриске – узнала о страшном диагнозе – раке головного мозга – во время беременности. Певица долго проходила лечение в Китае и реабилитацию в Юрмале. Осенью 2014 года наступило улучшение, она вернулась в Москву, отказалась от инвалидного кресла и начала передвигаться самостоятельно. В феврале 2015-го телеведущий и близкий друг Жанны Андрей Малахов сообщил, что певица уехала лечиться в одну из клиник США. Позднее Жанна продолжила лечение в Москве, однако состояние певицы ухудшалось. 7 апреля 41-летняя Жанна Фриске родила сына Платона, а 15 июня 2015 года умерла в своем доме в подмосковной Балашихе.

Жанна Фриске, кадр из фотосессии для HELLO!, 2013 год

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске



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