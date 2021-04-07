Продажи автомобилей Geely в РФ выросли на 85% в марте

Китайская компания Geely в марте увеличила продажи своих автомобилей на российском рынке.

Вместе с тем за прошлый месяц местные представительства бренда реализовали в РФ свыше 1,7 тысячи машин, что на 105% больше, чем годом ранее. Также указывается, что в феврале также отметилось увеличение продаж на 44% по сравнению с минувшим годом за аналогичный период времени. Самым продаваемым в РФ остается кроссовер Geely Coolray, который в марте приобрели в количестве 803 экземпляров.

На второй строчке по уровню спроса остается бюджетная модель Geely Atlas, которую в марте выбрали 705 россиян. Эксперты не исключают, что положительная динамика продолжится и в последующие месяцы на российском рынке.