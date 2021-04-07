Марка Hyundai может снять с производства модель Veloster

Известный бренд Hyundai официально сообщил о решении приостановить производство модели Veloster.

Данный автомобиль не сумел достичь высокого уровня продаж, который бы позволил продолжить выпуск и реализацию на глобальном рынке. Вместе с тем первые предпосылки к данному решению появились с момента, когда исключили скидки на покупку Veloster с 1 апреля текущего года. В свою очередь, аналогичные действия зачастую связывают с необходимостью избавиться от остатков техники.

Также в компании указали, что модель продолжает ежемесячно показывать негативную динамику спроса, из-за чего и принято решение о прекращении производства автомобиля Veloster.