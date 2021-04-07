 

Марка Hyundai может снять с производства модель Veloster

07.04.2021, 13:46, Новости дня
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Известный бренд Hyundai официально сообщил о решении приостановить производство модели Veloster.

Данный автомобиль не сумел достичь высокого уровня продаж, который бы позволил продолжить выпуск и реализацию на глобальном рынке. Вместе с тем первые предпосылки к данному решению появились с момента, когда исключили скидки на покупку Veloster с 1 апреля текущего года. В свою очередь, аналогичные действия зачастую связывают с необходимостью избавиться от остатков техники.

Также в компании указали, что модель продолжает ежемесячно показывать негативную динамику спроса, из-за чего и принято решение о прекращении производства автомобиля Veloster.



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