Правозащитники оценили ситуацию в Белоруссии: Вопиющее подавление свободы слова и мирных собраний

Авторы материала заявили, что президентские выборы, прошедшие в Белоруссии в августе 2020 года, стали катализатором “вопиющего подавления свободы слова и мирных собраний”. Лидеры оппозиционного движения (Светлана Тихановская, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и другие) были либо отправлены в тюрьму, либо высланы из страны.

По словам правозащитников, десятки тысяч мирных протестующих задержали. Для подавления митингов белорусские силовики использовали водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. Известно по меньшей мере о четырех погибших в результате столкновений. Еще несколько белорусов погибли при “подозрительных обстоятельствах”, добавили в Amnesty International.

Авторы доклада раскритиковали власти республики за репрессии в отношении независимых СМИ. В частности, ведущий новостной портал TUT.by был лишен лицензии за якобы недостоверную информацию о выборах. Правозащитники также отметили, что десятки журналистов, медиков, студентов пострадали из-за своей политической позиции, передает Deutsche Welle.

Досталось Александру Лукашенко и за равнодушное отношение к пандемии. В Amnesty International напомнили, что белорусский лидер длительное время не признавал угрозу коронавируса и отказывался вводить карантинные ограничения в стране. Для профилактики COVID-19 он советовал гражданам ходить в баню и больше работать в поле.