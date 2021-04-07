В Кремле заявили об отсутствии планов приглашать на парад 9 мая зарубежных участников

Приглашать зарубежных участников на Парад Победы 9 мая в Москве не планируется, потому что год не юбилейный, в остальном приглашение пройдет в обычном режиме с теми ограничениями, которые будут определены санитарными властями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли президент Владимир Путин приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы 9 мая, в каком порядке будут приглашать гостей, учитывая политическую и эпидемиологическую обстановку.

Напомним, во вторник Песков заявил, что российские санитарные власти определят, должны ли участники парада Победа в Москве 9 мая быть в масках.