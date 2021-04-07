В ходе оружейной амнистии чехи сдали в полицию танк Т-34 и самоходку СУ-100

Жители Чехии в процессе прошедшей в республике оружейной амнистии, в ходе которой можно было отдать властям незаконно хранившееся у них оружие и таким образом избежать привлечения к уголовной ответственности, сдали, кроме прочего, танк Т-34 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, сообщили в полиции.

«Когда мы снимали видеосюжет по поводу оружейной амнистии и с преувеличением сказали, что [примем даже] танк, мы не ожидали, что это воодушевит общественность [к подобным действиям]. Представляем некоторые из сданных [в ходе амнистии предметов] – самоходную артиллерийскую установку SD-100 и танк Т-34-85», – передает ТАСС текст сообщения.

Самоходки СУ-100 под маркировкой SD-100 выпускались по советской лицензии с 1953 по 1956 годы в Чехословакии (1919-1993 гг.) В республике было собрано 770 установок, всего в СССР было выпущено 4011 таких САУ.

Танк Т-34-85 также производился в Чехословакии. Его выпуск по советской лицензии осуществлялся с 1952 по 1958 годы. Было собрано 3185 этих танков. Некоторые из них до сих пор находятся на вооружении армий стран Африки.

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— (@PolicieCZ) April 7, 2021