 

В ходе оружейной амнистии чехи сдали в полицию танк Т-34 и самоходку СУ-100

07.04.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Чехии в процессе прошедшей в республике оружейной амнистии, в ходе которой можно было отдать властям незаконно хранившееся у них оружие и таким образом избежать привлечения к уголовной ответственности, сдали, кроме прочего, танк Т-34 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, сообщили в полиции.

«Когда мы снимали видеосюжет по поводу оружейной амнистии и с преувеличением сказали, что [примем даже] танк, мы не ожидали, что это воодушевит общественность [к подобным действиям]. Представляем некоторые из сданных [в ходе амнистии предметов] – самоходную артиллерийскую установку SD-100 и танк Т-34-85», – передает ТАСС текст сообщения.

Самоходки СУ-100 под маркировкой SD-100 выпускались по советской лицензии с 1953 по 1956 годы в Чехословакии (1919-1993 гг.) В республике было собрано 770 установок, всего в СССР было выпущено 4011 таких САУ.

Танк Т-34-85 также производился в Чехословакии. Его выпуск по советской лицензии осуществлялся с 1952 по 1958 годы. Было собрано 3185 этих танков. Некоторые из них до сих пор находятся на вооружении армий стран Африки.

Ранее в Румынии бронепоезд времен Второй Мировой Войны, ставший достоянием нации, распилили на металлолом расхитители металлов.

#policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH

— (@PolicieCZ) April 7, 2021



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу «батька»

04.03 / В Армении тысячи митингующих требовали отставки Пашиняна. Видео

02.01 / В РФ сообщили об освобождении попавших в плен в Ливии украинца и россиян

15.01 / USA Today – «исцелит страну» — в конгрессе предложили сделать песню темнокожих гимном США

02.04 / Репер Эллей признал вину в ДТП на Остоженке

04.01 / В Киеве полный переход на электронный билет снова перенесли. Названа новая дата

16.09 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

27.02 / Ученые обнаружили необычное влияние яблок на мозг человека

26.02 / Нефть подешевела на укреплении доллара

07.10 / Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика