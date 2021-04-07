В Кремле прокомментировали отказ Zoom работать с госструктурами России

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС.

Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые».

В то же время Песков указал, что президент РФ Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях.

«Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем».

Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в РФ и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в РФ и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.