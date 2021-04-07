 

Происшествие в Дубайске – Личное мнение

07.04.2021, 13:14, Разное
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Стало известно, что скандальную фотосессию на балконе отеля Дубайска организовал какой-то там наш бизнесмен. Доказательств, как всегда нет, прямых улик — тоже, но все всё знают, ага.

Посмотрела и я на фотки, гуляющие по интернетам.


Фото: Соцсети

Что увидела?

Во-первых, девчонки красивые. Толстых на любителей — всего парочка. Во-вторых — да, обнажённые. Но с какой стати обнажённые красивые тела кто-то вдруг посчитал неприличным?

Что аморального я увидела? С учётом локации — ничего.

Девчонки разве трахаются? Нет. Ведут себя плохо? Нет. Это — эротика, которой в каждом первом глянце ещё поболее.

Некоторые наши дамочки и не такое в Эскортограм из серой Москвы выкладывают! То писю, то сисю, то жопу, как одна многодетная мама. И ничего! Народ восторгается: ой, какие же у вас, гражданочка, формы!

А тут — город разврата. Сами Эмираты сделали его таким, а теперь корчат невинность. Бла-бла-бла, говорят, как не стыдно? Да не стыдно вообще.

Я однажды вы центре Москвы ещё хуже видела — какой-то интурист драл на балконе настоящую проститутку. Смотрит на Садовое, поставил её перед собой, наклонил и айнц-цвай-драй.

В Дубайск летают две категории граждан: одни отдохнуть, другие поработать. Арестовывать ни тех, ни других нельзя. Сами условия создали, пусть и терпят девчонок на балконе:

https://t.me/lenamiro/8529
Фото: Телеграм

Хотя, чего терпеть? По-моему, нужно наслаждаться, а не корчить из себя святош! Знаем мы все, что там творится у них в гаремах. Мне знакомая рассказывала — жуть.

Впрочем, всё хорошо, что хорошо кончается. Организатор и заказчик фотосессии, как говорят, давно смылись. Невиновного парня отпустят, девчонок тоже.

Нормально же, не?

Источник: Лена Миро



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