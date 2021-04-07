 

Chery в марте увеличила продажи в РФ почти в 3 раза

07.04.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский автомобильный гигант  Chery сообщил об увеличенном спросе на свои машины в РФ за первый квартал 2021 года.

В частности, аналитики подсчитали, что прирост оказался в 3 раза выше, чем зафиксированы продажи за аналогичный период прошлого года. Всего за период с января по март на местном рынке реализовали свыше 6,3 тысяч автомобилей, что на 374% больше.

Кроме того, самым продаваемым у россиян остается полноразмерный кроссовер Tiggo 7 Pro, который выбрали свыше 3 тысяч клиентов. На втором месте по объему выпуска остается модель Tiggo 4, которую приобрести более 2,27 тысяч клиентов в России. К следующему кварталу прогнозируется продолжение положительной динамики по продаже автомобилей марки Chery.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Защита решила обжаловать арест Фургала

10.03 / “Хочу видеть безупречные диспропорции рамок красоты”. alyona alyona спела о любви к телу. Видео

03.07 / Российские подлодки в Северной Атлантике встревожили НАТО

30.08 / SpaceX запустит сегодня сразу две ракеты

15.10 / Эксперт: Госсовет будет синхронизировать деятельность всех ветвей власти

19.03 / Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине

11.03 / В компании Sony сообщили, когда выйдет облегченная версия игровой приставки PlayStation 5

09.11 / КСУ отложил рассмотрение закона о рынке земле. Несколько судей не пришли на заседание

16.08 / Болтон допустил выход США из НАТО до президентских выборов в стране

15.03 / “Чувствую себя хорошо”. Экс-президент Польши Валенса перенес операцию на сердце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика