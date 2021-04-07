Chery в марте увеличила продажи в РФ почти в 3 раза

Китайский автомобильный гигант Chery сообщил об увеличенном спросе на свои машины в РФ за первый квартал 2021 года.

В частности, аналитики подсчитали, что прирост оказался в 3 раза выше, чем зафиксированы продажи за аналогичный период прошлого года. Всего за период с января по март на местном рынке реализовали свыше 6,3 тысяч автомобилей, что на 374% больше.

Кроме того, самым продаваемым у россиян остается полноразмерный кроссовер Tiggo 7 Pro, который выбрали свыше 3 тысяч клиентов. На втором месте по объему выпуска остается модель Tiggo 4, которую приобрести более 2,27 тысяч клиентов в России. К следующему кварталу прогнозируется продолжение положительной динамики по продаже автомобилей марки Chery.