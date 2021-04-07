 

Компания Audi представит Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback 14 апреля

07.04.2021, 12:52, Новости дня
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Немецкий бренд Audi официально представит несколько новинок Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback уже 14 апреля.

В свою очередь, данные автомобили построены на платформе MEB, тогда как технические параметры по многим характеристикам напоминают Volkswagen ID.4. Под капотом применили электрический агрегат на 306 л.с. мощности. Кроме того, запас хода достигает 450 километров. В топовой версии Q4 e-tron установили увеличенные дисплеи мультимедийного комплекса, а также опции с дополненной реальностью.

Вместе с тем новые модели также обладают голосовыми ассистентами и проекционным экраном для удобства водителю. Остальные параметры и достоинства новых электрических кроссоверов озвучат в рамках официальной презентации через неделю.



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