Педиатр Османов рассказал, как родители могут помочь ребёнку реже болеть
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российский педиатр Исмаил Османов рассказал, что родители на своём примере могут помочь ребёнку реже болеть. Для этого нужно заниматься спортом, сбалансировано питаться и больше находиться на свежем воздухе.
Доктор объяснил, что дети всегда берут пример со своей семьи, поэтому важно привить здоровый образ жизни ребёнку с рождения, тогда и проблем со здоровьем будет меньше. Необходимо правильно питаться, употребляя достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновой пищи, кисломолочных продуктов и морской рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.
Османов напомнил и о соблюдении режима дня, сон должен быть полноценным – не менее 8-9 часов в сутки. Также нужно регулярно гулять на улице около 2-3 часов и самое главное – не забывать о физической активности в течение дня.
Источник: ria.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет