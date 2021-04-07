Педиатр Османов рассказал, как родители могут помочь ребёнку реже болеть

Российский педиатр Исмаил Османов рассказал, что родители на своём примере могут помочь ребёнку реже болеть. Для этого нужно заниматься спортом, сбалансировано питаться и больше находиться на свежем воздухе.

Доктор объяснил, что дети всегда берут пример со своей семьи, поэтому важно привить здоровый образ жизни ребёнку с рождения, тогда и проблем со здоровьем будет меньше. Необходимо правильно питаться, употребляя достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновой пищи, кисломолочных продуктов и морской рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

Османов напомнил и о соблюдении режима дня, сон должен быть полноценным – не менее 8-9 часов в сутки. Также нужно регулярно гулять на улице около 2-3 часов и самое главное – не забывать о физической активности в течение дня.

Источник: ria.ru