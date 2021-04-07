Эксперты: Стирка одежды после покупки исключит риск заражения кожными заболеваниями

Эксперты-дерматовенерологи рекомендуют стирать одежду сразу после ее покупки. Это позволит смыть с нее остатки краски и химикатов, предотвратив вероятные аллергические реакции и даже избежать онкологии.

Нередко после первой носки рубашек, белья и любой другой одежды у человека появляются признаки аллергии. Это происходит из-за наличия в ткани остатков красителей и других химикатов, используемых при ее изготовлении. Кроме того, в процессе перевозки и хранения товаров на них могла накопиться пыль и грязь, невидимые человеческому глазу. Роговой слой человеческой кожи проницаем для разнообразных вирусов и бактерий. Поэтому микроорганизмы, имеющиеся на тканях только купленной одежды, могут вызвать раздражение или серьезное дерматологическое заболевание.

Более того, существует целый ряд веществ, способных спровоцировать онкологическое заболевание. К ним относятся консерванты и красители группы ксенобиотиков, чужеродные для организма человека. Проникая в кожу и накапливаясь в клетках, они приводят к детоксикации, разрушая иммунную систему и приводя к сбоям метаболизма. Особенную опасность представляют собой красители с высоким содержанием металлов и анилиновые соединения.

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала, как избежать неприятных симптомов и не навредить здоровью. Для того, чтобы не допустить возникновения подобных проблем, достаточно просто постирать купленные вещи перед тем, как одевать их в первый раз. Это поможет смыть с одежды все оставшиеся на ее волокнах химические вещества. Такой простой способ защитит покупателя от аллергических реакций.

При этом нестиранная одежда может также вызвать заражение чесоткой или педикулезом. Подобный риск имеет минимальную вероятность, но он есть. Относительно грибковых заболеваний, они не настолько легко передаются от больных к здоровым людям. Однако споры способны оставаться на одежде достаточно долгое время, что все же представляет опасность для здоровья.

Источник: aif.ru